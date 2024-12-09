09 декабря 2024

Ушедший по примеру отца на фронт свердловчанин героически погиб. Фото

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Егор Поспелов погиб в ДНР во время выполнения боевых задач (архивное фото)
Егор Поспелов погиб в ДНР во время выполнения боевых задач (архивное фото) Фото:

В Березовском (Свердловская область) простятся с 28-летним бойцом СВО Егором Поспеловым, погибшим в ДНР. Он ушел на фронт вслед за отцом, сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов.

«Березовский проводит в последний путь Поспелова Егора Андреевича, Героя, патриота и защитника. Он погиб 10 ноября 2024 года при выполнении боевых задач на территории города Селидово Донецкой Народной Республики», — написал Писцов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Молодой человек получил специальность эколога в Уральском государственном горном университете. После стал менеджером по продажам в торговой компании. Руководство высоко ценило его профессиональные и личностные качества, а также готовность прийти на помощь своим товарищам.

Большое влияние на Поспелова оказал его отец, который в 2022 году ушел на СВО добровольцем и сражался там до декабря 2023 года, пока не получил серьезное ранение. У бойца осталась жена и маленькая дочь.

Прощание с военным пройдет на Мемориале боевой доблести и трудовой славы березовчан 10 декабря в 10:00. Отпевание в Храме святого преподобного Александра Свирского на Северном кладбище и захоронение в Почетном секторе Северного кладбища начнется в 11:00.

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В Березовском (Свердловская область) простятся с 28-летним бойцом СВО Егором Поспеловым, погибшим в ДНР. Он ушел на фронт вслед за отцом, сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов. «Березовский проводит в последний путь Поспелова Егора Андреевича, Героя, патриота и защитника. Он погиб 10 ноября 2024 года при выполнении боевых задач на территории города Селидово Донецкой Народной Республики», — написал Писцов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Молодой человек получил специальность эколога в Уральском государственном горном университете. После стал менеджером по продажам в торговой компании. Руководство высоко ценило его профессиональные и личностные качества, а также готовность прийти на помощь своим товарищам. Большое влияние на Поспелова оказал его отец, который в 2022 году ушел на СВО добровольцем и сражался там до декабря 2023 года, пока не получил серьезное ранение. У бойца осталась жена и маленькая дочь. Прощание с военным пройдет на Мемориале боевой доблести и трудовой славы березовчан 10 декабря в 10:00. Отпевание в Храме святого преподобного Александра Свирского на Северном кладбище и захоронение в Почетном секторе Северного кладбища начнется в 11:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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