Часть Ленинского района Челябинска на сутки останется без воды

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Ольга Сегаль, Григорьевские сады. Челябинск, кран, кошка, вода, водопровод, кот
Жителям стоит сделать запасы воды Фото:

В части Ленинского района Челябинска 12 декабря отключат водоснабжение для проведения врезки водопровода. Жителей просят сделать запасы воды, сообщили 10 декабря в пресс-службе администрации города.

«В части Ленинского района будет отключено водоснабжение с 23:00 11 декабря до 23:00 12 декабря», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале. Жителей просят сделать необходимый запас воды.

Отключение проводится из-за переврезки проложенного участка водовода по улице Новороссийской. В горадминистрации уточнили, что под отключение попадут многоквартирные дома, частный сектор, социальные объекты, заводы и административные здания по улицам Ачинская, Батумская, Машиностроителей, Чистопольская и многих других. С полным списком можно ознакомиться на сайте администрации Челябинска.

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В части Ленинского района Челябинска 12 декабря отключат водоснабжение для проведения врезки водопровода. Жителей просят сделать запасы воды, сообщили 10 декабря в пресс-службе администрации города. «В части Ленинского района будет отключено водоснабжение с 23:00 11 декабря до 23:00 12 декабря», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале. Жителей просят сделать необходимый запас воды. Отключение проводится из-за переврезки проложенного участка водовода по улице Новороссийской. В горадминистрации уточнили, что под отключение попадут многоквартирные дома, частный сектор, социальные объекты, заводы и административные здания по улицам Ачинская, Батумская, Машиностроителей, Чистопольская и многих других. С полным списком можно ознакомиться на сайте администрации Челябинска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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