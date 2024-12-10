Часть Ленинского района Челябинска на сутки останется без воды

10 декабря 2024 в 15:26 Размер текста - 17 +

Жителям стоит сделать запасы воды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В части Ленинского района Челябинска 12 декабря отключат водоснабжение для проведения врезки водопровода. Жителей просят сделать запасы воды, сообщили 10 декабря в пресс-службе администрации города. «В части Ленинского района будет отключено водоснабжение с 23:00 11 декабря до 23:00 12 декабря», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале. Жителей просят сделать необходимый запас воды. Отключение проводится из-за переврезки проложенного участка водовода по улице Новороссийской. В горадминистрации уточнили, что под отключение попадут многоквартирные дома, частный сектор, социальные объекты, заводы и административные здания по улицам Ачинская, Батумская, Машиностроителей, Чистопольская и многих других. С полным списком можно ознакомиться на сайте администрации Челябинска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В части Ленинского района Челябинска 12 декабря отключат водоснабжение для проведения врезки водопровода. Жителей просят сделать запасы воды, сообщили 10 декабря в пресс-службе администрации города. «В части Ленинского района будет отключено водоснабжение с 23:00 11 декабря до 23:00 12 декабря», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале. Жителей просят сделать необходимый запас воды. Отключение проводится из-за переврезки проложенного участка водовода по улице Новороссийской. В горадминистрации уточнили, что под отключение попадут многоквартирные дома, частный сектор, социальные объекты, заводы и административные здания по улицам Ачинская, Батумская, Машиностроителей, Чистопольская и многих других. С полным списком можно ознакомиться на сайте администрации Челябинска.