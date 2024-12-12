Губернатор Хабаровского края Демешин поделился методами борьбы с коррупцией

В Хабаровском крае повысят прозрачность распределения бюджета
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Бесполезных чиновников надо увольнять даже без злоупотреблений властью с их стороны, считает Дмитрий Демешин
Бесполезных чиновников надо увольнять даже без злоупотреблений властью с их стороны, считает Дмитрий Демешин Фото:

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин планирует бороться с коррупцией в регионе созданием прозрачных условий распределения бюджета, взаимодействием с силовиками и общественниками. Об этом глава региона, бывший заместитель генерального прокурора России рассказал в интервью URA.RU.

«Моя задача — не пытаться увидеть человека насквозь , да и миелофона у меня нет, чтобы подслушать мысли каждого чиновника. Но я понимаю, что нужно сделать, чтобы убрать предпосылки для коррупции, в том числе из нормативно-правовых документов, чтобы создать прозрачные условия распределения бюджета.

Важно — лишить коррупцию самой ее основы. Поэтому в приоритете у нас сейчас — детально прорабатывать все документы, чтобы исключить коррупциогенные факторы. Кроме того, у нас есть взаимодействие с силовыми структурами, институтами гражданского общества, в том числе — с ассоциацией антикоррупционных экспертов», — сказал губернатор.

Глава региона добавил, что каждый бюджетный рубль, который из-за коррупции «уходит на сторону», — это недостроенная школа, детский сад, дорога или неблагоустроенная территория, и любое злоупотребление властью будет пресекаться. Однако важно не доводить ситуацию до возбуждения уголовного дела: чиновники, которые «скажем так, не полезны и вряд ли будут обществу», покидают команду, даже если злоупотребления с их стороны не выявлены, сказал Демешин. Хабаровский губернатор выразил уверенность, что большинство чиновников любят государство, уважают россиян и хотят улучшить жизнь в стране.

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Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин планирует бороться с коррупцией в регионе созданием прозрачных условий распределения бюджета, взаимодействием с силовиками и общественниками. Об этом глава региона, бывший заместитель генерального прокурора России рассказал в интервью URA.RU. «Моя задача — не пытаться увидеть человека насквозь , да и миелофона у меня нет, чтобы подслушать мысли каждого чиновника. Но я понимаю, что нужно сделать, чтобы убрать предпосылки для коррупции, в том числе из нормативно-правовых документов, чтобы создать прозрачные условия распределения бюджета. Глава региона добавил, что каждый бюджетный рубль, который из-за коррупции «уходит на сторону», — это недостроенная школа, детский сад, дорога или неблагоустроенная территория, и любое злоупотребление властью будет пресекаться. Однако важно не доводить ситуацию до возбуждения уголовного дела: чиновники, которые «скажем так, не полезны и вряд ли будут обществу», покидают команду, даже если злоупотребления с их стороны не выявлены, сказал Демешин. Хабаровский губернатор выразил уверенность, что большинство чиновников любят государство, уважают россиян и хотят улучшить жизнь в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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