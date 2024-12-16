Приставы ищут исполнителя песни «Будущие мамы»

Судебные приставы России объявили в розыск рэпера Лигалайза (настоящее имя — Андрей Меньшиков) из-за долгов перед налоговой и кредитам на общую сумму 612 тысяч рублей. Он не может полностью погасить долги с сентября после переезда в Литву.
«Лигалайз пытается перечислять небольшие суммы денег на погашение долга из-за границы», — передает Life.ru. Проблемы артиста с законом и финансовыми обязательствами начались еще в 2009 году, когда впервые были зафиксированы его задолженности и открыты исполнительные производства. С отъездом из России и отсутствием имущества взыскание долгов с Меньшикова усложнилось.
Ранее сообщалось о попытках признать Лигалайза иноагентом и проверить его за дискредитацию ВС РФ после выхода нового клипа. В нем он делал экстремистские высказывания и критиковал армию. Особо популярным рэпер был в нулевые годы, одной из самых известных его работ был трек «Будущие мамы».
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