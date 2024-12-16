Приставы ищут исполнителя песни «Будущие мамы»

Shot: судебные приставы объявили в розыск рэпера Лигалайза
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Лигалайза ищут приставы из-за долга в 612 тысяч рублей
Лигалайза ищут приставы из-за долга в 612 тысяч рублей Фото:

Судебные приставы России объявили в розыск рэпера Лигалайза (настоящее имя — Андрей Меньшиков) из-за долгов перед налоговой и кредитам на общую сумму 612 тысяч рублей. Он не может полностью погасить долги с сентября после переезда в Литву.

«Лигалайз пытается перечислять небольшие суммы денег на погашение долга из-за границы», — передает Life.ru. Проблемы артиста с законом и финансовыми обязательствами начались еще в 2009 году, когда впервые были зафиксированы его задолженности и открыты исполнительные производства. С отъездом из России и отсутствием имущества взыскание долгов с Меньшикова усложнилось.

Ранее сообщалось о попытках признать Лигалайза иноагентом и проверить его за дискредитацию ВС РФ после выхода нового клипа. В нем он делал экстремистские высказывания и критиковал армию. Особо популярным рэпер был в нулевые годы, одной из самых известных его работ был трек «Будущие мамы». 

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Судебные приставы России объявили в розыск рэпера Лигалайза (настоящее имя — Андрей Меньшиков) из-за долгов перед налоговой и кредитам на общую сумму 612 тысяч рублей. Он не может полностью погасить долги с сентября после переезда в Литву. «Лигалайз пытается перечислять небольшие суммы денег на погашение долга из-за границы», — передает Life.ru. Проблемы артиста с законом и финансовыми обязательствами начались еще в 2009 году, когда впервые были зафиксированы его задолженности и открыты исполнительные производства. С отъездом из России и отсутствием имущества взыскание долгов с Меньшикова усложнилось. Ранее сообщалось о попытках признать Лигалайза иноагентом и проверить его за дискредитацию ВС РФ после выхода нового клипа. В нем он делал экстремистские высказывания и критиковал армию. Особо популярным рэпер был в нулевые годы, одной из самых известных его работ был трек «Будущие мамы». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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