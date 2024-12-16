Шоколад рискует взлететь в цене

16 декабря 2024 в 20:38 Размер текста - 17 +

В России ожидают очередной рост цен на шоколад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Цена на какао-бобы, из которых делают шоколад, 16 декабря достигла своего исторического максимума — более 11 тысяч долларов за одну тонну. Соответствующие данные опубликовала фондовая биржа ICE Futures. «В понедельник показатель поднимался до 11 822 долларов за тонну, что стало новым историческим максимумом», — передает «Прайм» аналитику ICE Futures. Отмечается, что мировой урожай какао-бобов может пострадать из-за плохих погодных условий и болезни деревьев в лидирующих странах-поставщиках. В прошлом году в РФ также прогнозировали повышение стоимости какао-бобов и, как следствие, шоколада. С начала 2024 года цена поднялась почти в три раза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Цена на какао-бобы, из которых делают шоколад, 16 декабря достигла своего исторического максимума — более 11 тысяч долларов за одну тонну. Соответствующие данные опубликовала фондовая биржа ICE Futures. «В понедельник показатель поднимался до 11 822 долларов за тонну, что стало новым историческим максимумом», — передает «Прайм» аналитику ICE Futures. Отмечается, что мировой урожай какао-бобов может пострадать из-за плохих погодных условий и болезни деревьев в лидирующих странах-поставщиках. В прошлом году в РФ также прогнозировали повышение стоимости какао-бобов и, как следствие, шоколада. С начала 2024 года цена поднялась почти в три раза.