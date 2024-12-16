Шоколад рискует взлететь в цене

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шоколад. Курган, шоколад, плитка шоколада
В России ожидают очередной рост цен на шоколад Фото:

Цена на какао-бобы, из которых делают шоколад, 16 декабря достигла своего исторического максимума — более 11 тысяч долларов за одну тонну. Соответствующие данные опубликовала фондовая биржа ICE Futures.

«В понедельник показатель поднимался до 11 822 долларов за тонну, что стало новым историческим максимумом», — передает «Прайм» аналитику ICE Futures. Отмечается, что мировой урожай какао-бобов может пострадать из-за плохих погодных условий и болезни деревьев в лидирующих странах-поставщиках.

В прошлом году в РФ также прогнозировали повышение стоимости какао-бобов и, как следствие, шоколада. С начала 2024 года цена поднялась почти в три раза.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Цена на какао-бобы, из которых делают шоколад, 16 декабря достигла своего исторического максимума — более 11 тысяч долларов за одну тонну. Соответствующие данные опубликовала фондовая биржа ICE Futures. «В понедельник показатель поднимался до 11 822 долларов за тонну, что стало новым историческим максимумом», — передает «Прайм» аналитику ICE Futures. Отмечается, что мировой урожай какао-бобов может пострадать из-за плохих погодных условий и болезни деревьев в лидирующих странах-поставщиках. В прошлом году в РФ также прогнозировали повышение стоимости какао-бобов и, как следствие, шоколада. С начала 2024 года цена поднялась почти в три раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...