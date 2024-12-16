Шоколад рискует взлететь в цене

Цена на какао-бобы, из которых делают шоколад, 16 декабря достигла своего исторического максимума — более 11 тысяч долларов за одну тонну. Соответствующие данные опубликовала фондовая биржа ICE Futures.
«В понедельник показатель поднимался до 11 822 долларов за тонну, что стало новым историческим максимумом», — передает «Прайм» аналитику ICE Futures. Отмечается, что мировой урожай какао-бобов может пострадать из-за плохих погодных условий и болезни деревьев в лидирующих странах-поставщиках.
В прошлом году в РФ также прогнозировали повышение стоимости какао-бобов и, как следствие, шоколада. С начала 2024 года цена поднялась почти в три раза.
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