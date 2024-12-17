Глава Еврокомиссии назвала условия снятия санкций с Сирии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отмена санкций Евросоюза против Сирии зависит от выполнения определенных условий, включая мирную передачу власти. Условия для снятия санкций обсуждались в контексте текущей политической ситуации в Сирии.
«ЕС будет обсуждать отмену санкций против Сирии, однако этот процесс будет зависеть от конкретных действий, в частности, процесса мирной передачи власти», — подчеркнула фон дер Ляйен в ходе встречи с турецким президентом Реджепом Эрдоганом. Заявление приводит ТАСС.
Ранее глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас отметила, что кроме мирной передачи власти, одним из ключевых условий также является вывод российских военных баз из Сирии. По ее мнению, данные действия приведут к началу мирных переговоров, передает «Ридус».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.