Ларсен сняла для всей страны многодетную челябинскую семью Сегаль

Тутта Ларсен снимает проект о роли женщины в создании семейного счастья Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Многодетную семью лучшего фермера РФ Ольги Сегаль из деревни Григорьевка Каслинского района (Челябинская область) Тутта Ларсен покажет на всю страну. Как Сегаль рассказала URA.RU, завершились съемки документального фильма, длившиеся два дня. После работы семья со съемочной группой разожгли костер.

«Съемочная группа вместе с Туттой готовит видеопроект „Профессия — мама“. В ходе съемок мы рассказали о своей семье, работе, увлечениях. Гостям мы посвятили два дня: с нами общались вместе, отдельно, дома, на работе, в деревне — с окружающими», — сообщила URA.RU Сегаль, у которой семеро детей.

Программа Тутты Ларсен осветит жизнь и работу десяти семей, две из них представят Челябинскую область. Еще одну семью, кроме Сегаль, снимут в Миассе. Каждый выпуск строится по принципу одного дня с героем. Показывая жизнь и работу матери и членов семьи, Ларсен обсуждает с ними самые важные вопросы. Героев отбирали так, чтобы они были разных национальностей, конфессий и профессий.

«Мы рассказывали обо всех аспектах жизни многодетной семьи: как собрать детей в школу, как и чем накормить такую ораву, как работать „с ребенком на руках“, а самое главное — как сохранить любовь друг к другу, имея столько детей и каждый день сталкиваясь с невероятным количеством ситуаций. Поговорили о том, как научиться радоваться каждому прожитому дню, живя на селе. Показали, как развивается деревня», — добавила собеседница информагентства.

Отснять Тутту Ларсен в прогулке по Григорьевским садам в санях оказалось непросто. Снега выпало мало, где-то скребли полозьями по земле. Телеведущей понравились григорьевские яблоки. Съемочную группу угостили, и фрукты отправились в Москву.

Съемки другими семьями продолжаются. Когда материал будет полностью отснят и смонтирован, в 2025 году его покажут по одному из телевизионных каналов.

В семье Сегаль семеро детей. Дочка Ева родилась в июле, а в ноябре «Григорьевские сады», которые возделывают Сегаль, в очередной раз стали лучшими в стране.

Ольга Сегаль показала, как успевает справляться по дому и работать, воспитывая семерых детей telegram-канал «Григорьевские сады!» Фото:

С членами семьи Тутта Ларсен общалась вместе и по отдельности telegram-канал «Григорьевские сады!» Фото:

Героями будущей программы стали не только люди, но и кони. Семья Сегаль показала свои увлечения telegram-канал «Григорьевские сады!» Фото: