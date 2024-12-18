Пожар ликвидировали сотрудники краевого ГУ МЧС
Возгорание автомобиля произошло на автомойке, расположенной на ул. Рязанская в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.
«Установлено, что в помещении автомойки по ул. Рязанская горит легковой автомобиль. Площадь пожара составила 20 квадратных метров», — уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что погибших и пострадавших в результате пожара нет. Тушением занимались 10 человек личного состава и две единицы техники.
Пожар тушили 10 сотрудников МЧС
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