В Перми на автомойке загорелся автомобиль. Фото

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Пожар ликвидировали сотрудники краевого ГУ МЧС
Пожар ликвидировали сотрудники краевого ГУ МЧС Фото:

Возгорание автомобиля произошло на автомойке, расположенной на ул. Рязанская в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

«Установлено, что в помещении автомойки по ул. Рязанская горит легковой автомобиль. Площадь пожара составила 20 квадратных метров», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что погибших и пострадавших в результате пожара нет. Тушением занимались 10 человек личного состава и две единицы техники.

Пожар тушили 10 сотрудников МЧС
Пожар тушили 10 сотрудников МЧС
Фото:

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Возгорание автомобиля произошло на автомойке, расположенной на ул. Рязанская в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС. «Установлено, что в помещении автомойки по ул. Рязанская горит легковой автомобиль. Площадь пожара составила 20 квадратных метров», — уточнили в пресс-службе. Отмечается, что погибших и пострадавших в результате пожара нет. Тушением занимались 10 человек личного состава и две единицы техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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