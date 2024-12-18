Бюджет Екатеринбурга-2025 под угрозой срыва: депутаты не договорились о наградах

В думе возник спор из-за награды «Гордость Екатеринбурга»

18 декабря 2024 в 19:35 Размер текста - 17 +

Голосование по бюджету намечено на 24 декабря Фото: Илья Московец © URA.RU Дума Екатеринбурга на пороге мощного скандала. Комиссии по городскому хозяйству не понравился список кандидатов на получение знака «Гордость Екатеринбурга», созданного в июне. Вопросы возникли и к самому порядку рассмотрения фамилий. «Я считаю, что знак „Гордость Екатеринбурга“ очень близок к званию „Почетный гражданин“. Поэтому первые восемь человек, получившие эту награду, должны иметь звучащие имена. Нельзя с первой же номинации девальвировать почетный знак», — подчеркнул депутат Владимир Крицкий, передает корреспондент URA.RU. Председатель комиссии Александр Колесников добавил, что доработки требует само положение о награде, следовательно, номинирование следует отложить. Почетный знак появился по инициативе спикера думы Анны Гурарий. Получить его может гражданин, имеющий трудовой стаж не менее 20 лет, и добившийся успехов в своей профессии. Планировалось, что вручаться знак будет не более восьми номинантам каждые полгода. Выбирают претендентов руководители предприятий и организаций. Затем списки поступают к спикеру думы, а после направляются на рассмотрение комиссий. На основе их предложений дума и принимает окончательное решение. Первый сбор заявок начался в ноябре. «Если депутаты не договорятся между собой, на заседании думы 24 декабря случится скандал. И принятие бюджета будет под угрозой», — анонсировал погруженный в интригу собеседник URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дума Екатеринбурга на пороге мощного скандала. Комиссии по городскому хозяйству не понравился список кандидатов на получение знака «Гордость Екатеринбурга», созданного в июне. Вопросы возникли и к самому порядку рассмотрения фамилий. «Я считаю, что знак „Гордость Екатеринбурга“ очень близок к званию „Почетный гражданин“. Поэтому первые восемь человек, получившие эту награду, должны иметь звучащие имена. Нельзя с первой же номинации девальвировать почетный знак», — подчеркнул депутат Владимир Крицкий, передает корреспондент URA.RU. Председатель комиссии Александр Колесников добавил, что доработки требует само положение о награде, следовательно, номинирование следует отложить. Почетный знак появился по инициативе спикера думы Анны Гурарий. Получить его может гражданин, имеющий трудовой стаж не менее 20 лет, и добившийся успехов в своей профессии. Планировалось, что вручаться знак будет не более восьми номинантам каждые полгода. Выбирают претендентов руководители предприятий и организаций. Затем списки поступают к спикеру думы, а после направляются на рассмотрение комиссий. На основе их предложений дума и принимает окончательное решение. Первый сбор заявок начался в ноябре. «Если депутаты не договорятся между собой, на заседании думы 24 декабря случится скандал. И принятие бюджета будет под угрозой», — анонсировал погруженный в интригу собеседник URA.RU.