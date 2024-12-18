В Петербурге арестовали мужчину за сотрудничество с ЦРУ

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Петербуржец подозревается в сотрудничестве с иностранным государством
Петербуржец подозревается в сотрудничестве с иностранным государством Фото:

В Санкт-Петербурге арестован мужчина за предполагаемое сотрудничество с ЦРУ США. Василеостровский районный суд принял решение о заключении под стражу Ивана Карташова, обвиняемого по статье 275.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за государственную измену. 

«Следствие полагает, что Карташов, будучи несогласным с политическим курсом РФ и проводимой СВО, инициативно обратился к гражданину РФ с просьбой об оказании содействия в установлении контакта с сотрудниками иностранных спецслужб в целях продажи за денежное вознаграждение документации закрытого характера в отношении определённого объекта, а также комплексов БПЛА», — сообщается в telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

В ходе оперативных мероприятий были задокументированы его попытки установить и поддерживать связь с представителем ЦРУ через электронную почту и интернет-мессенджеры, а также его стремление к смене политического режима в РФ. Сведения также указывают, что Карташов был задержан 17 декабря 2024 года.

После рассмотрения ходатайства следствия, суд определил меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 февраля 2025 года. В рамках следствия были получены доказательства передачи Карташовым определенных электронных файлов представителю ЦРУ.

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В Санкт-Петербурге арестован мужчина за предполагаемое сотрудничество с ЦРУ США. Василеостровский районный суд принял решение о заключении под стражу Ивана Карташова, обвиняемого по статье 275.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за государственную измену.  «Следствие полагает, что Карташов, будучи несогласным с политическим курсом РФ и проводимой СВО, инициативно обратился к гражданину РФ с просьбой об оказании содействия в установлении контакта с сотрудниками иностранных спецслужб в целях продажи за денежное вознаграждение документации закрытого характера в отношении определённого объекта, а также комплексов БПЛА», — сообщается в telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петер бурга. В ходе оперативных мероприятий были задокументированы его попытки установить и поддерживать связь с представителем ЦРУ через электронную почту и интернет-мессенджеры, а также его стремление к смене политического режима в РФ. Сведения также указывают, что Карташов был задержан 17 декабря 2024 года. После рассмотрения ходатайства следствия, суд определил меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 февраля 2025 года. В рамках следствия были получены доказательства передачи Карташовым определенных электронных файлов представителю ЦРУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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