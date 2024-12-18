В Петербурге арестовали мужчину за сотрудничество с ЦРУ

В Санкт-Петербурге арестован мужчина за предполагаемое сотрудничество с ЦРУ США. Василеостровский районный суд принял решение о заключении под стражу Ивана Карташова, обвиняемого по статье 275.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за государственную измену.
«Следствие полагает, что Карташов, будучи несогласным с политическим курсом РФ и проводимой СВО, инициативно обратился к гражданину РФ с просьбой об оказании содействия в установлении контакта с сотрудниками иностранных спецслужб в целях продажи за денежное вознаграждение документации закрытого характера в отношении определённого объекта, а также комплексов БПЛА», — сообщается в telegram-каналебурга.
В ходе оперативных мероприятий были задокументированы его попытки установить и поддерживать связь с представителем ЦРУ через электронную почту и интернет-мессенджеры, а также его стремление к смене политического режима в РФ. Сведения также указывают, что Карташов был задержан 17 декабря 2024 года.
После рассмотрения ходатайства следствия, суд определил меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 февраля 2025 года. В рамках следствия были получены доказательства передачи Карташовым определенных электронных файлов представителю ЦРУ.
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