«Не оставляет грязи»: на тротуары в Екатеринбурге высыпят тонны реагента

Для борьбы с гололедом на тротуарах власти Екатеринбурга закупили 20 тонн бионорда. Об этом URA.RU рассказал советник генерального директора по развитию УЗПМ Евгений Немировский.
«Екатеринбург закупил 20 тонн противогололедного материала (ПГМ), специально предназначенного для пешеходных зон. ПГМ имеет самый минимальный, четвертый, класс опасности. Он обладает щадящим воздействием на обувь, лапы животных, не оставляет грязи. В составе ПГМ — мраморная крошка, которая превращается в мел после разрушения под ногами пешеходов — это безопасный карбонат кальция, похож на ракушки или яичную скорлупу, в то время как песок под ногами не только разводит грязь, но и превращается затем в пыль и попадает в воздух. Фрикционная часть ПГМ уменьшает скольжение сразу после применения, еще до того, как смесь солей начала разрушать наледь», — пояснил Немировский.
Он добавил, что смесь песка и технической соли, которой покрывают улицы, более агрессивна и имеет 3-й класс опасности в отличие от бионорда. Немировский также напомнил, что вне зависимости от того, какой ПГМ применяется — песок, соль или многокомпонентный реагент, нужно мыть и правильно сушить обувь, а также обрабатывать кремом.
«Опыт Москвы показал, что число травм при использовании такого материала значительно снижается. Мраморная крошка мягкая, быстро разрушается и не забивает ливневые стоки, а при попадании на газон становится дополнительным фильтратом, повышает воздухопроницаемость и перерабатывается бактериями, улучшая состав почвы. Надеюсь, уральцы также оценят комфорт и безопасность на тех улицах, где будет применяться ПГМ», — подытожил Немировский.
Накануне во время «прямой линии» глава города Алексей Орлов заявил, что готов обсудить с горожанами возвращение на тротуары бионорда. «Если обувь не жалко, будем применять», — отметил мэр.
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