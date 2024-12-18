Пермский «Трест №6» оштрафовали на десять миллионов рублей за коррупцию

«Трест №6» оштрафовали на десять миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Летом 2024 года руководителя компании Сергея Микова задержали за дачу взятки.
«Прокуратура Дзержинского района Перми проверила соблюдение антикоррупционного законодательства. В отношении общества возбуждено административное дело за незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица (ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ)», — говорится на сайте ведомства.
Руководителя «Треста №6» Сергея Микова и бывшего директора Управления капитального строительства Перми Ирину Чиркову задержали в августе. По версии следствия, за 5,5 миллионов рублей чиновница согласовала бизнесмену отчетные бумаги, связанные с работами на трех социально-значимых объектах. Первоначально Миков отрицал свою причастность к преступлению, но затем дал признательные показания и пошел на сделку с прокуратурой.
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