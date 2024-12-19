Путин объяснил, почему растут цены на продукты

Президент России Владимир Путин объяснил причины роста цен на продукты питания в России. По его словам, основными факторами являются увеличение потребления основных продуктов, неблагоприятные урожаи и влияние внешних экономических санкций.
«У нас потребление мяса примерно 80 кг на человека, в то время как в мире — 40 кг. <...> Каждый год увеличивается производство молока, но увеличивается и потребление. Рост цен на масло составил 33-34%, но количество продуктов не стало настолько больше, насколько возросло потребление», — заявил Путин в ходе «Прямой линии». Второй объективной причиной стал урожай, третьей — рост цен. Он отметил, что рост цен также может быть связан с недоработками правительства. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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