Путин объяснил, почему растут цены на продукты

Путин: цены на продукты растут из-за увеличения потребления и санкций
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Цены на продукты растут из-за объема урожая, санкций и возврастающего потребления, заявил Путин
Цены на продукты растут из-за объема урожая, санкций и возврастающего потребления, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Президент России Владимир Путин объяснил причины роста цен на продукты питания в России. По его словам, основными факторами являются увеличение потребления основных продуктов, неблагоприятные урожаи и влияние внешних экономических санкций.

«У нас потребление мяса примерно 80 кг на человека, в то время как в мире — 40 кг. <...> Каждый год увеличивается производство молока, но увеличивается и потребление. Рост цен на масло составил 33-34%, но количество продуктов не стало настолько больше, насколько возросло потребление», — заявил Путин в ходе «Прямой линии». Второй объективной причиной стал урожай, третьей — рост цен. Он отметил, что рост цен также может быть связан с недоработками правительства.  Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Президент России Владимир Путин объяснил причины роста цен на продукты питания в России. По его словам, основными факторами являются увеличение потребления основных продуктов, неблагоприятные урожаи и влияние внешних экономических санкций. «У нас потребление мяса примерно 80 кг на человека, в то время как в мире — 40 кг. <...> Каждый год увеличивается производство молока, но увеличивается и потребление. Рост цен на масло составил 33-34%, но количество продуктов не стало настолько больше, насколько возросло потребление», — заявил Путин в ходе «Прямой линии». Второй объективной причиной стал урожай, третьей — рост цен. Он отметил, что рост цен также может быть связан с недоработками правительства.  Его слова передает корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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