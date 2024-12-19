19 декабря 2024

Клава Кока заявила, что чувствует себя отлично после расставания с Повериным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клава рассказала, что пережить расставание ей помогают близкие
Клава рассказала, что пережить расставание ей помогают близкие Фото:

Клава Кока (певица из Екатеринбурга Клавдия Высокова) сумела справиться с негативом после разрыва отношений с Александром Повериным. Девушка призналась, что ей хорошо в одиночестве, сейчас она наслаждается жизнью.

«Мне очень нравится. Я гармонично себя чувствую в одиночестве. Плюс я еще не успела соскучиться по отношениям. Сейчас я не готова. Поэтому мне хорошо в одиночестве. Мне нравится раскладывать по полочкам всякие вещи, баночки, скляночки, в два часа ночи протирать столы, когда я прихожу с работы. Я от этого кайфую», — призналась Клава, передает «КП».

Артистка отметила, что много времени проводит с близкими, когда чувствует себя плохо. Ей нравится принимать гостей в своей новой квартире в Москве. Однако певица верит, что рано или поздно она встретит искреннюю любовь.

Клава Кока рассказала публично о расставании 22 октября, к тому моменту пара не встречалась уже полтора месяца. Поверин заявил, что не зол и не обижен на певицу. Знаменитость же тяжело переживала из-за прекращения отношений. Позже Клава выпустила альбом о расставании.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Клава Кока (певица из Екатеринбурга Клавдия Высокова) сумела справиться с негативом после разрыва отношений с Александром Повериным. Девушка призналась, что ей хорошо в одиночестве, сейчас она наслаждается жизнью. «Мне очень нравится. Я гармонично себя чувствую в одиночестве. Плюс я еще не успела соскучиться по отношениям. Сейчас я не готова. Поэтому мне хорошо в одиночестве. Мне нравится раскладывать по полочкам всякие вещи, баночки, скляночки, в два часа ночи протирать столы, когда я прихожу с работы. Я от этого кайфую», — призналась Клава, передает «КП». Артистка отметила, что много времени проводит с близкими, когда чувствует себя плохо. Ей нравится принимать гостей в своей новой квартире в Москве. Однако певица верит, что рано или поздно она встретит искреннюю любовь. Клава Кока рассказала публично о расставании 22 октября, к тому моменту пара не встречалась уже полтора месяца. Поверин заявил, что не зол и не обижен на певицу. Знаменитость же тяжело переживала из-за прекращения отношений. Позже Клава выпустила альбом о расставании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...