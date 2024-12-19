Клава Кока заявила, что чувствует себя отлично после расставания с Повериным

Клава Кока (певица из Екатеринбурга Клавдия Высокова) сумела справиться с негативом после разрыва отношений с Александром Повериным. Девушка призналась, что ей хорошо в одиночестве, сейчас она наслаждается жизнью.
«Мне очень нравится. Я гармонично себя чувствую в одиночестве. Плюс я еще не успела соскучиться по отношениям. Сейчас я не готова. Поэтому мне хорошо в одиночестве. Мне нравится раскладывать по полочкам всякие вещи, баночки, скляночки, в два часа ночи протирать столы, когда я прихожу с работы. Я от этого кайфую», — призналась Клава, передает «КП».
Артистка отметила, что много времени проводит с близкими, когда чувствует себя плохо. Ей нравится принимать гостей в своей новой квартире в Москве. Однако певица верит, что рано или поздно она встретит искреннюю любовь.
Клава Кока рассказала публично о расставании 22 октября, к тому моменту пара не встречалась уже полтора месяца. Поверин заявил, что не зол и не обижен на певицу. Знаменитость же тяжело переживала из-за прекращения отношений. Позже Клава выпустила альбом о расставании.
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