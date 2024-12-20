Путин: русскому миру объявлена война

Запад объявил войну русскому миру. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, говоря о том, что западные страны ведут со страной борьбу, которая похожа на войну, объявляя при этом ряд санкций в отношении РФ.
«Выступали коллеги из Думы, говорили о том, что русскому миру объявлена война. Так оно и есть», — заявил Путин во время заседания Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ. Трансляция идет на телеканале «Россия 24».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новые санкции Запада, которые направлены против нефтяного сектора, обернутся против них же. По его словам, ограничения создадут риски для международного рынка энергетики.
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