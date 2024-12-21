21 декабря 2024

Пермяк зарезал соседа на пороге квартиры. Видео

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Следователи предъявили жителю Нытвы обвинение в совершении убийства (архивное фото)
Следователи предъявили жителю Нытвы обвинение в совершении убийства (архивное фото) Фото:

В Нытве мужчина поссорился с соседом и напал на него с ножом. От удара в живот жертва скончалась. Об этом сообщает СУ СКР России по Пермскому краю.

«По версии следствия, в ночь с 13 на 14 декабря 2024 года 53-летний местный житель, находясь на пороге квартиры своего 49-летнего соседа, в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры нанес последнему удар ножом в область живота», — рассказали в ведомстве в своем talegram-канале. 

От полученных телесных повреждений мужчина скончался в медицинском учреждении. Обвиняемый заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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В Нытве мужчина поссорился с соседом и напал на него с ножом. От удара в живот жертва скончалась. Об этом сообщает СУ СКР России по Пермскому краю. «По версии следствия, в ночь с 13 на 14 декабря 2024 года 53-летний местный житель, находясь на пороге квартиры своего 49-летнего соседа, в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры нанес последнему удар ножом в область живота», — рассказали в ведомстве в своем talegram-канале.  От полученных телесных повреждений мужчина скончался в медицинском учреждении. Обвиняемый заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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