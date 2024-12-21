В Нытве мужчина поссорился с соседом и напал на него с ножом. От удара в живот жертва скончалась. Об этом сообщает СУ СКР России по Пермскому краю.
«По версии следствия, в ночь с 13 на 14 декабря 2024 года 53-летний местный житель, находясь на пороге квартиры своего 49-летнего соседа, в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры нанес последнему удар ножом в область живота», — рассказали в ведомстве в своем talegram-канале.
От полученных телесных повреждений мужчина скончался в медицинском учреждении. Обвиняемый заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
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