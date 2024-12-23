В Пионерском районе Екатеринбурга топит улицу. Кадры с разлившейся водой на дороге появились в соцсетях.
«С улицы Советская в сторону Сулимова вот такое, ожидаем каток на завтра», — пишет подписчик telegram-канала «Злой Екатеринбург». Местные жители обсуждают в комментариях, что регулярно летом на этом участке проводят ремонт труб.
URA.RU обратилось в пресс-службу городского «Водоканала». Ответ ожидается.
В ноябре этого года аналогичная ситуация была возле торгово-развлекательного комплекса Veer Mall. Тогда в Водоканале заявили, что повреждение было на сетях ТЦ.
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