Улица ушла под воду в крупном районе Екатеринбурга. Видео

В центре Екатеринбурга затопило улицу Советскую
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Что стало причиной аварии, пока неизвестно(архивное фото)
Что стало причиной аварии, пока неизвестно(архивное фото) Фото:

В Пионерском районе Екатеринбурга топит улицу. Кадры с разлившейся водой на дороге появились в соцсетях.

«С улицы Советская в сторону Сулимова вот такое, ожидаем каток на завтра», — пишет подписчик telegram-канала «Злой Екатеринбург». Местные жители обсуждают в комментариях, что регулярно летом на этом участке проводят ремонт труб. 

URA.RU обратилось в пресс-службу городского «Водоканала». Ответ ожидается.

В ноябре этого года аналогичная ситуация была возле торгово-развлекательного комплекса Veer Mall. Тогда в Водоканале заявили, что повреждение было на сетях ТЦ.

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В Пионерском районе Екатеринбурга топит улицу. Кадры с разлившейся водой на дороге появились в соцсетях. «С улицы Советская в сторону Сулимова вот такое, ожидаем каток на завтра», — пишет подписчик telegram-канала «Злой Екатеринбург». Местные жители обсуждают в комментариях, что регулярно летом на этом участке проводят ремонт труб.  URA.RU обратилось в пресс-службу городского «Водоканала». Ответ ожидается. В ноябре этого года аналогичная ситуация была возле торгово-развлекательного комплекса Veer Mall. Тогда в Водоканале заявили, что повреждение было на сетях ТЦ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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