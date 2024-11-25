У ТРЦ Veer Mall прорвало трубы. Видео

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Дорогу возле ТРЦ заливает водой
Дорогу возле ТРЦ заливает водой Фото:

В Екатеринбурге прорвало трубы у торгово-развлекательного комплекса Veer Mall (жилой район Эльмаш). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«У Veer Mall прорвало трубы, все вокруг в воде. Еще никто не отреагировал на ситуацию», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Судя по кадрам, вода идет из-под земли возле крытой парковки и выливается на уличную дорогу возле торгового центра.

Корреспондент URA.RU связался с городским водоканалом и представителями Veer Mall. На момент публикации ответы не поступили.

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В Екатеринбурге прорвало трубы у торгово-развлекательного комплекса Veer Mall (жилой район Эльмаш). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «У Veer Mall прорвало трубы, все вокруг в воде. Еще никто не отреагировал на ситуацию», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Судя по кадрам, вода идет из-под земли возле крытой парковки и выливается на уличную дорогу возле торгового центра. Корреспондент URA.RU связался с городским водоканалом и представителями Veer Mall. На момент публикации ответы не поступили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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