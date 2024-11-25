Дорогу возле ТРЦ заливает водой
В Екатеринбурге прорвало трубы у торгово-развлекательного комплекса Veer Mall (жилой район Эльмаш). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«У Veer Mall прорвало трубы, все вокруг в воде. Еще никто не отреагировал на ситуацию», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Судя по кадрам, вода идет из-под земли возле крытой парковки и выливается на уличную дорогу возле торгового центра.
Корреспондент URA.RU связался с городским водоканалом и представителями Veer Mall. На момент публикации ответы не поступили.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!