23 декабря 2024

Судебные приставы в Челябинске пояснили причину очереди к ним в несколько этажей

В Челябинске попасть на прием к судебным приставам можно без очереди
© Служба новостей «URA.RU»
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Вынесение приговора Павлу Кичурину. Верхняя Пышма, фссп, судебный пристав
В Челябинске резко выросла очередь к судебным приставам Фото:

Причиной гигантской очереди к судебным приставам в Тракторозаводском районе Челябинска, на которую пожаловались в соцсети, стало резкое желание должников решить вопросы до нового года. Чтобы не проводить несколько часов в ожидании, можно воспользоваться порталом Госуслуг или обратиться к дежурному судебному приставу, рассказали 24 декабря в пресс-службе ведомства.

«В предновогодние дни многие граждане стремятся решить долговые вопросы. Это становится причиной роста посещений ими структурных подразделений службы судебных приставов и долгих ожиданий в очередях», — пояснили в пресс-службе ГУФССП России по Челябинской области.

Получить нужны информацию можно через портал Госуслуг или обратиться к дежурному судебному приставу.

Портал Госуслуг:

  • позволяет должникам и взыскателям узнать о ходе исполнительного производства, принятых судебным приставом мерах, в том числе связанных с различного рода ограничениями в отношении должников и их имущества;
  • дает возможность направлять должностным лицам заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производству;
  • можно записываться на прием к судебному приставу-исполнителю;
  • позволяет оплатить задолженность по исполнительному производству.

Дежурный судебный пристав:

  • принимает граждан ежедневно с 9 до 18 часов без предварительной записи;
  • даст информацию о наличии или отсутствии исполнительного производства, об ограничениях личных или имущественных;
  • примет платежные документы для отмены ограничений;
  • при необходимости запишет на прием к судебному приставу-исполнителю.

На гигантскую очередь к приставам в Тракторозаводском районе Челябинска ранее пожаловались горожане в социальной сети «ВКонтакте». Приставы занимают пятый этаж в здании Тракторозаводского районного суда. Людям приходится ждать по несколько часов и все это время они стоят на лестнице — в последний раз очередь растянулась до третьего этажа. Приставы проводят прием дважды в неделю по полдня, и самый большой наплыв приходится на четверг, говорят челябинцы.

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Причиной гигантской очереди к судебным приставам в Тракторозаводском районе Челябинска, на которую пожаловались в соцсети, стало резкое желание должников решить вопросы до нового года. Чтобы не проводить несколько часов в ожидании, можно воспользоваться порталом Госуслуг или обратиться к дежурному судебному приставу, рассказали 24 декабря в пресс-службе ведомства. «В предновогодние дни многие граждане стремятся решить долговые вопросы. Это становится причиной роста посещений ими структурных подразделений службы судебных приставов и долгих ожиданий в очередях», — пояснили в пресс-службе ГУФССП России по Челябинской области. Получить нужны информацию можно через портал Госуслуг или обратиться к дежурному судебному приставу. Портал Госуслуг: Дежурный судебный пристав: На гигантскую очередь к приставам в Тракторозаводском районе Челябинска ранее пожаловались горожане в социальной сети «ВКонтакте». Приставы занимают пятый этаж в здании Тракторозаводского районного суда. Людям приходится ждать по несколько часов и все это время они стоят на лестнице — в последний раз очередь растянулась до третьего этажа. Приставы проводят прием дважды в неделю по полдня, и самый большой наплыв приходится на четверг, говорят челябинцы.
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