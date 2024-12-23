Судебные приставы в Челябинске пояснили причину очереди к ним в несколько этажей

Причиной гигантской очереди к судебным приставам в Тракторозаводском районе Челябинска, на которую пожаловались в соцсети, стало резкое желание должников решить вопросы до нового года. Чтобы не проводить несколько часов в ожидании, можно воспользоваться порталом Госуслуг или обратиться к дежурному судебному приставу, рассказали 24 декабря в пресс-службе ведомства.
«В предновогодние дни многие граждане стремятся решить долговые вопросы. Это становится причиной роста посещений ими структурных подразделений службы судебных приставов и долгих ожиданий в очередях», — пояснили в пресс-службе ГУФССП России по Челябинской области.
Получить нужны информацию можно через портал Госуслуг или обратиться к дежурному судебному приставу.
Портал Госуслуг:
- позволяет должникам и взыскателям узнать о ходе исполнительного производства, принятых судебным приставом мерах, в том числе связанных с различного рода ограничениями в отношении должников и их имущества;
- дает возможность направлять должностным лицам заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производству;
- можно записываться на прием к судебному приставу-исполнителю;
- позволяет оплатить задолженность по исполнительному производству.
Дежурный судебный пристав:
- принимает граждан ежедневно с 9 до 18 часов без предварительной записи;
- даст информацию о наличии или отсутствии исполнительного производства, об ограничениях личных или имущественных;
- примет платежные документы для отмены ограничений;
- при необходимости запишет на прием к судебному приставу-исполнителю.
На гигантскую очередь к приставам в Тракторозаводском районе Челябинска ранее пожаловались горожане в социальной сети «ВКонтакте». Приставы занимают пятый этаж в здании Тракторозаводского районного суда. Людям приходится ждать по несколько часов и все это время они стоят на лестнице — в последний раз очередь растянулась до третьего этажа. Приставы проводят прием дважды в неделю по полдня, и самый большой наплыв приходится на четверг, говорят челябинцы.
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