В Екатеринбурге снизят цены на проездные

Новая цена проездного пока неизвестна Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Екатеринбурге в следующем году внедрят новую тарифную сетку, в которой появятся проездные по более доступной цене. Нововедение популяризирует вид оплаты, которым сейчас пользуются всего две тысячи человек. С таким мнением выступил мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU.

«Мы проездной сделаем дешевле на порядок. В зависимости от категорий: студенты там, школьники. Я уверен, что проездных будет на порядок больше. А оплата транспортной работы предполагает, что неважно, один человек едет в автобусе или сотня. Перевозчик все равно получит деньги, соблюдая при этом расписание», — сказал Орлов.

Помимо этого, проезд в общественном транспорте подешевеет до 29 рублей на весь 2025 год. Акция будет работать при оплате проезда в трамвае, троллейбусе или автобусе по QR-коду. Прямо сейчас пассажиры платят за проезд 20 рублей вместо 33-х. Это продлится до конца 2024-го.