Пермский завод погасит облигации на 785 млн рублей

Завод потратит сотни миллионов на погашение облигаций
Пермское ООО «Инкаб», производящее оптический кабель, погасит облигации на сумму в 785 млн рублей. Об этом говорится в официальном telegram?канале предприятия.
«В рамках погашения облигаций, которые были выпущены в 2021 году, „Инкаб“ выплатит 785 млн рублей. Это произойдет в ближайшие дни», — пояснили в компании.
Облигации с номиналом в 1000 рублей были выпущены с фиксированной доходностью в 13,5%. В течение трех лет завод выплачивал держателям облигаций купонный доход. Сейчас предприятие завершит погашение облигаций и выплатит последние суммы их держателям.
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