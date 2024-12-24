Пермский завод погасит облигации на 785 млн рублей

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Завод потратит сотни миллионов на погашение облигаций
Завод потратит сотни миллионов на погашение облигаций Фото:

Пермское ООО «Инкаб», производящее оптический кабель, погасит облигации на сумму в 785 млн рублей. Об этом говорится в официальном telegram?канале предприятия.

«В рамках погашения облигаций, которые были выпущены в 2021 году, „Инкаб“ выплатит 785 млн рублей. Это произойдет в ближайшие дни», — пояснили в компании.

Облигации с номиналом в 1000 рублей были выпущены с фиксированной доходностью в 13,5%. В течение трех лет завод выплачивал держателям облигаций купонный доход. Сейчас предприятие завершит погашение облигаций и выплатит последние суммы их держателям.

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Пермское ООО «Инкаб», производящее оптический кабель, погасит облигации на сумму в 785 млн рублей. Об этом говорится в официальном telegram?канале предприятия. «В рамках погашения облигаций, которые были выпущены в 2021 году, „Инкаб“ выплатит 785 млн рублей. Это произойдет в ближайшие дни», — пояснили в компании. Облигации с номиналом в 1000 рублей были выпущены с фиксированной доходностью в 13,5%. В течение трех лет завод выплачивал держателям облигаций купонный доход. Сейчас предприятие завершит погашение облигаций и выплатит последние суммы их держателям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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