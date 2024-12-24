24 декабря 2024

Вылет самолета из Челябинска в Казань задержан из-за угрозы безопасности. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Самолет. Челябинск., боинг, аэрофлот, аэропорт челябинск, баландино
Вылет рейса в Казань задержан на два часа (архивное фото) Фото:

Вылет самолета авиакомпании Red Wings из Челябинска в Казань 25 декабря задержан минимум на два с половиной часа из-за угрозы безопасности перелета. Информация о задержке рейса указана в онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова.

«Рейс ИН 1257 Челябинск-Казань авиакомпании Rd Wings 25 декабря задержан. Время вылета по расписанию — 10:50, расчетное 13:00», — говорится в информации в онлайн-табло на сайте аэропорта. О переносе времени возвращения этого рейса в Челябинск информация пока не указана.

Аэропорт Казани 25 декабря был закрыт из-за угрозы безопасности гражданским перелетам. Введен план «Ковер», сообщил URA.RU ранее один из пассажиров.

Рейс в Казань перенесен на 13:00
Рейс в Казань перенесен на 13:00

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Вылет самолета авиакомпании Red Wings из Челябинска в Казань 25 декабря задержан минимум на два с половиной часа из-за угрозы безопасности перелета. Информация о задержке рейса указана в онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. «Рейс ИН 1257 Челябинск-Казань авиакомпании Rd Wings 25 декабря задержан. Время вылета по расписанию — 10:50, расчетное 13:00», — говорится в информации в онлайн-табло на сайте аэропорта. О переносе времени возвращения этого рейса в Челябинск информация пока не указана. Аэропорт Казани 25 декабря был закрыт из-за угрозы безопасности гражданским перелетам. Введен план «Ковер», сообщил URA.RU ранее один из пассажиров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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