Вылет самолета авиакомпании Red Wings из Челябинска в Казань 25 декабря задержан минимум на два с половиной часа из-за угрозы безопасности перелета. Информация о задержке рейса указана в онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова.
«Рейс ИН 1257 Челябинск-Казань авиакомпании Rd Wings 25 декабря задержан. Время вылета по расписанию — 10:50, расчетное 13:00», — говорится в информации в онлайн-табло на сайте аэропорта. О переносе времени возвращения этого рейса в Челябинск информация пока не указана.
Аэропорт Казани 25 декабря был закрыт из-за угрозы безопасности гражданским перелетам. Введен план «Ковер», сообщил URA.RU ранее один из пассажиров.
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