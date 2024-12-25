Сотрудник экс-губернатора вошел в Попечительский совет Пермского университета

В Попечительский совет Пермского университета вошел Лев Гершанок
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Лев Гершанок сейчас работает в Москве
Лев Гершанок сейчас работает в Москве Фото:

В Попечительский совет Пермского университета (ПГНИУ) вошел Лев Гершанок, директор правового департамента Министерства экономического развития России. Министерство возглавляет бывший губернатор Прикамья Максим Решетников.

«Лев Гершанок избран членом Попечительского совета Пермского университета. Он с отличием окончил ПГНИУ. Он — кандидат юридических наук и директор правового департамента Министерства экономического развития России», — сообщает вуз в Telegram.

Лев Гершанок работал в прокуратуре Пермского края, затем в аппарате Пермской городской думы. В 2017 году занял должность министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края. В 2019 году перешел на пост замглавы администрации губернатора Решетникова. В июле 2020 года назначен директором правового департамента Минэкономразвития России.

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В Попечительский совет Пермского университета (ПГНИУ) вошел Лев Гершанок, директор правового департамента Министерства экономического развития России. Министерство возглавляет бывший губернатор Прикамья Максим Решетников. «Лев Гершанок избран членом Попечительского совета Пермского университета. Он с отличием окончил ПГНИУ. Он — кандидат юридических наук и директор правового департамента Министерства экономического развития России», — сообщает вуз в Telegram. Лев Гершанок работал в прокуратуре Пермского края, затем в аппарате Пермской городской думы. В 2017 году занял должность министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края. В 2019 году перешел на пост замглавы администрации губернатора Решетникова. В июле 2020 года назначен директором правового департамента Минэкономразвития России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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