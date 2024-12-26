В Донецке и Луганске начнут действовать новые законы

В новых регионах Российской Федерации начнут действовать обязательные виды страхования. Жители Донецкой и Луганской народных республик смогут оформить договоры в 2025 году. Сами законы начнут действовать с января.
«С января 2025 года на территориях новых субъектов Российской Федерации начнут действовать законы об обязательном страховании ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц», — сообщает министерство финансов России. Там отмечают, что в ДНР и ЛНР начнут действовать законы: об обязательном страховании при использовании транспортных средств (ОСАГО), в результате аварии на опасном объекте (ОСГОВОО), при перевозках транспортом (ОСГОП).
Некоторые страховые компании уже открыли свои офисы в ДНР и ЛНР. В сообщении министерства финансов уточняется, что оформить договоры страхования в этих территориях смогут не менее 30 организаций.
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