26 декабря 2024

«Он — страшный человек»: задержан тагильчанин, жестоко убивший заложницу. Фото

Задержан тагильчанин, избивавший и убивший возлюбленную
© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемый якобы часто избивал свою возлюбленную Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) задержали Виталия К., подозреваемого в убийстве сожительницы Натальи М., которую он силой удерживал в квартире. Об этом URA.RU сообщила дочь погибшей.

«Я была на суде [по избранию меры пресечения]. Мама и брат Виталия просили отпустить его под домашний арест. Говорили, что он никому вреда не причинит. А я боюсь его, он — страшный человек. В итоге его отправили под стражу на два месяца», — сказала собеседница агентства.

Наталья и Виталий встречались четыре месяца. Мужчина запрещал ей звонить близким и выходить на улицу, уверяет ее дочь. «Он постоянно бил ее. А она боялась об этом рассказывать. До этого мама десять лет жила с другим мужчиной. Он ее тоже избивал. Дошло до того, что она просто на улице перестала узнавать родных. Потом сожитель умер и она встретила Виталия. Он жутко ревновал ее», — продолжила девушка.

По ее словам, Виталий работает на «Уралвагонзаводе», а Наталья трудилась нянечкой в детском садике. За сутки до трагедии женщина поздравила свою маму с днем рождения.

Убийство произошло 23 декабря на улице Фрунзе. Тело Натальи нашли со страшными ссадинами. У нее остались взрослые сын, дочь, трехлетний внук и пожилая мама. Комментариев от свердловских силовых структур не было.

У Натальи остались двое детей
У Натальи остались двое детей
Фото:

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) задержали Виталия К., подозреваемого в убийстве сожительницы Натальи М., которую он силой удерживал в квартире. Об этом URA.RU сообщила дочь погибшей. «Я была на суде [по избранию меры пресечения]. Мама и брат Виталия просили отпустить его под домашний арест. Говорили, что он никому вреда не причинит. А я боюсь его, он — страшный человек. В итоге его отправили под стражу на два месяца», — сказала собеседница агентства. Наталья и Виталий встречались четыре месяца. Мужчина запрещал ей звонить близким и выходить на улицу, уверяет ее дочь. «Он постоянно бил ее. А она боялась об этом рассказывать. До этого мама десять лет жила с другим мужчиной. Он ее тоже избивал. Дошло до того, что она просто на улице перестала узнавать родных. Потом сожитель умер и она встретила Виталия. Он жутко ревновал ее», — продолжила девушка. По ее словам, Виталий работает на «Уралвагонзаводе», а Наталья трудилась нянечкой в детском садике. За сутки до трагедии женщина поздравила свою маму с днем рождения. Убийство произошло 23 декабря на улице Фрунзе. Тело Натальи нашли со страшными ссадинами. У нее остались взрослые сын, дочь, трехлетний внук и пожилая мама. Комментариев от свердловских силовых структур не было.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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