«Он — страшный человек»: задержан тагильчанин, жестоко убивший заложницу. Фото

Задержан тагильчанин, избивавший и убивший возлюбленную

26 декабря 2024 в 23:35 Размер текста - 17 +

Подозреваемый якобы часто избивал свою возлюбленную Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) задержали Виталия К., подозреваемого в убийстве сожительницы Натальи М., которую он силой удерживал в квартире. Об этом URA.RU сообщила дочь погибшей. «Я была на суде [по избранию меры пресечения]. Мама и брат Виталия просили отпустить его под домашний арест. Говорили, что он никому вреда не причинит. А я боюсь его, он — страшный человек. В итоге его отправили под стражу на два месяца», — сказала собеседница агентства. Наталья и Виталий встречались четыре месяца. Мужчина запрещал ей звонить близким и выходить на улицу, уверяет ее дочь. «Он постоянно бил ее. А она боялась об этом рассказывать. До этого мама десять лет жила с другим мужчиной. Он ее тоже избивал. Дошло до того, что она просто на улице перестала узнавать родных. Потом сожитель умер и она встретила Виталия. Он жутко ревновал ее», — продолжила девушка. По ее словам, Виталий работает на «Уралвагонзаводе», а Наталья трудилась нянечкой в детском садике. За сутки до трагедии женщина поздравила свою маму с днем рождения. Убийство произошло 23 декабря на улице Фрунзе. Тело Натальи нашли со страшными ссадинами. У нее остались взрослые сын, дочь, трехлетний внук и пожилая мама. Комментариев от свердловских силовых структур не было. У Натальи остались двое детей Фото: предоставлено собеседницей агентства Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) задержали Виталия К., подозреваемого в убийстве сожительницы Натальи М., которую он силой удерживал в квартире. Об этом URA.RU сообщила дочь погибшей. «Я была на суде [по избранию меры пресечения]. Мама и брат Виталия просили отпустить его под домашний арест. Говорили, что он никому вреда не причинит. А я боюсь его, он — страшный человек. В итоге его отправили под стражу на два месяца», — сказала собеседница агентства. Наталья и Виталий встречались четыре месяца. Мужчина запрещал ей звонить близким и выходить на улицу, уверяет ее дочь. «Он постоянно бил ее. А она боялась об этом рассказывать. До этого мама десять лет жила с другим мужчиной. Он ее тоже избивал. Дошло до того, что она просто на улице перестала узнавать родных. Потом сожитель умер и она встретила Виталия. Он жутко ревновал ее», — продолжила девушка. По ее словам, Виталий работает на «Уралвагонзаводе», а Наталья трудилась нянечкой в детском садике. За сутки до трагедии женщина поздравила свою маму с днем рождения. Убийство произошло 23 декабря на улице Фрунзе. Тело Натальи нашли со страшными ссадинами. У нее остались взрослые сын, дочь, трехлетний внук и пожилая мама. Комментариев от свердловских силовых структур не было.