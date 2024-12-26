Челябинские водители и производственники оставят коллег без новогодних подарков

27 декабря 2024 в 09:40 Размер текста - 17 +

Челябинцы подарят коллегам подарков меньше, чем год назад Фото: Денис Моргунов © URA.RU Водители, производственники и работники сферы закупок оставят в 2024 году своих коллег без новогодних подарков. Как выяснили в HeadHunter, в целом по Уралу количество сотрудников, кто хочет порадовать презентами сослуживцев, сократилось. «Треть опрошенных россиян сообщили, что в их компаниях не принято дарить подарки коллегам. В 2023 году таких было всего 21%. В Уральском округе текущий показатель выше — 38%», — рассказали URA.RU в HeadHunter. Чаще всего отказываются от корпоративных презентов представители сфер транспорта и логистики (46%), производства и сервисного обслуживания, закупок (по 42%). Те, кто все же планирует поздравить сослуживцев, предпочтут сделать это в формате игры «Тайный Санта» (23%) или по собственному желанию (20%). Что касается бюджета, почти треть уральцев (30%) готовы потратить на подарок не более тысячи рублей. Лишь 8% участников опроса планируют приобрести презенты дороже трех тысяч рублей, а 37% респондентов вовсе не собираются тратиться на коллег. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водители, производственники и работники сферы закупок оставят в 2024 году своих коллег без новогодних подарков. Как выяснили в HeadHunter, в целом по Уралу количество сотрудников, кто хочет порадовать презентами сослуживцев, сократилось. «Треть опрошенных россиян сообщили, что в их компаниях не принято дарить подарки коллегам. В 2023 году таких было всего 21%. В Уральском округе текущий показатель выше — 38%», — рассказали URA.RU в HeadHunter. Чаще всего отказываются от корпоративных презентов представители сфер транспорта и логистики (46%), производства и сервисного обслуживания, закупок (по 42%). Те, кто все же планирует поздравить сослуживцев, предпочтут сделать это в формате игры «Тайный Санта» (23%) или по собственному желанию (20%). Что касается бюджета, почти треть уральцев (30%) готовы потратить на подарок не более тысячи рублей. Лишь 8% участников опроса планируют приобрести презенты дороже трех тысяч рублей, а 37% респондентов вовсе не собираются тратиться на коллег.