Миасский завод спецтехники А-Group (Челябинская область) украсил грузовик нарядом рождественского оленя. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, арт-объект в туристической локации поселка Тургояк простоит до 15 января.
«Выполнили новогоднюю инсталляцию, которая будет стоять все праздники и поднимать настроение жителям Миасса. Это установка собственного производства — цементировочный агрегат ЦА-320 на шасси Урал 4320 NEXT, стилизованный под новогоднего оленя. Кабину машины украсили элегантные красные рожки, на платформе установлена елка, а насосная установка укутана тканью, имитирующей сугроб», — отметили в компании.
Размах рожек составил 2,2 метра, трехметровую елку венчает звезда. Для украшения автомобиля потребовалось более 300 метров гирлянд. Для инсталляции применили дюралайт, белые и красные гирлянды, праздничную оклейку выполнили маскотом завода с полярным медведем в новогоднем колпаке. Техника предприятия работает в условиях Крайнего Севера.
В арт-объект завод вложил идею импортозамещения. Символом праздника стала продукция отечественного автопрома. В прошлые годы в Миассе практика украшения автомобиля опробована на памятном автомобиле « ЗИС-5». Машина стоит на площади у автозавода «Урал», и в Новый год подсвечивается светодиодными лентами. Завод А-Group творчески развил эту идею.
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