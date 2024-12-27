Миасский завод нарядил грузовик рождественским оленем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Инсталляцию с автомобилем посвятили наступающему Новому году
Инсталляцию с автомобилем посвятили наступающему Новому году Фото:

Миасский завод спецтехники А-Group (Челябинская область) украсил грузовик нарядом рождественского оленя. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, арт-объект в туристической локации поселка Тургояк простоит до 15 января.

«Выполнили новогоднюю инсталляцию, которая будет стоять все праздники и поднимать настроение жителям Миасса. Это установка собственного производства — цементировочный агрегат ЦА-320 на шасси Урал 4320 NEXT, стилизованный под новогоднего оленя. Кабину машины украсили элегантные красные рожки, на платформе установлена елка, а насосная установка укутана тканью, имитирующей сугроб», — отметили в компании.

Размах рожек составил 2,2 метра, трехметровую елку венчает звезда. Для украшения автомобиля потребовалось более 300 метров гирлянд. Для инсталляции применили дюралайт, белые и красные гирлянды, праздничную оклейку выполнили маскотом завода с полярным медведем в новогоднем колпаке. Техника предприятия работает в условиях Крайнего Севера.

В арт-объект завод вложил идею импортозамещения. Символом праздника стала продукция отечественного автопрома. В прошлые годы в Миассе практика украшения автомобиля опробована на памятном автомобиле « ЗИС-5». Машина стоит на площади у автозавода «Урал», и в Новый год подсвечивается светодиодными лентами. Завод А-Group творчески развил эту идею.

Арт-объект простоит на Тургояке до середины января
Арт-объект простоит на Тургояке до середины января
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Миасский завод спецтехники А-Group (Челябинская область) украсил грузовик нарядом рождественского оленя. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, арт-объект в туристической локации поселка Тургояк простоит до 15 января. «Выполнили новогоднюю инсталляцию, которая будет стоять все праздники и поднимать настроение жителям Миасса. Это установка собственного производства — цементировочный агрегат ЦА-320 на шасси Урал 4320 NEXT, стилизованный под новогоднего оленя. Кабину машины украсили элегантные красные рожки, на платформе установлена елка, а насосная установка укутана тканью, имитирующей сугроб», — отметили в компании. Размах рожек составил 2,2 метра, трехметровую елку венчает звезда. Для украшения автомобиля потребовалось более 300 метров гирлянд. Для инсталляции применили дюралайт, белые и красные гирлянды, праздничную оклейку выполнили маскотом завода с полярным медведем в новогоднем колпаке. Техника предприятия работает в условиях Крайнего Севера. В арт-объект завод вложил идею импортозамещения. Символом праздника стала продукция отечественного автопрома. В прошлые годы в Миассе практика украшения автомобиля опробована на памятном автомобиле « ЗИС-5». Машина стоит на площади у автозавода «Урал», и в Новый год подсвечивается светодиодными лентами. Завод А-Group творчески развил эту идею.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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