На озере Увильды (Челябинская область) убрали пять рыбацких домиков. В пресс-службе ГБУ «ООПТ Челябинской области» объяснили это обычным запретом.
«На особо охраняемых природных территориях (ООПТ) регионального значения действует режим особой охраны, который должен соблюдаться всеми гражданами в любое время года. Размещение ветрозащитных устройств из дерева или иных подручных нетканых материалов на озере Увильды запрещено», — приводит слова директора ГБУ «ООПТ Челябинской области» Георгия Войтовича пресс-служба ведомства.
Там напомнили об ответственности за нарушение закона. Сегодня она предполагает под собой попадание под «административку» и штраф от трех до четырех тысяч рублей.
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