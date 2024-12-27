Рыбацкие домики убрали с Увильдов. Фото

27 декабря 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

Для установки обычных палаток запретов нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На озере Увильды (Челябинская область) убрали пять рыбацких домиков. В пресс-службе ГБУ «ООПТ Челябинской области» объяснили это обычным запретом. «На особо охраняемых природных территориях (ООПТ) регионального значения действует режим особой охраны, который должен соблюдаться всеми гражданами в любое время года. Размещение ветрозащитных устройств из дерева или иных подручных нетканых материалов на озере Увильды запрещено», — приводит слова директора ГБУ «ООПТ Челябинской области» Георгия Войтовича пресс-служба ведомства. Там напомнили об ответственности за нарушение закона. Сегодня она предполагает под собой попадание под «административку» и штраф от трех до четырех тысяч рублей. Домики из нетканых материалов были ликвидированы Пресс-служба ГБУ «ООПТ Челябинской области» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На озере Увильды (Челябинская область) убрали пять рыбацких домиков. В пресс-службе ГБУ «ООПТ Челябинской области» объяснили это обычным запретом. «На особо охраняемых природных территориях (ООПТ) регионального значения действует режим особой охраны, который должен соблюдаться всеми гражданами в любое время года. Размещение ветрозащитных устройств из дерева или иных подручных нетканых материалов на озере Увильды запрещено», — приводит слова директора ГБУ «ООПТ Челябинской области» Георгия Войтовича пресс-служба ведомства. Там напомнили об ответственности за нарушение закона. Сегодня она предполагает под собой попадание под «административку» и штраф от трех до четырех тысяч рублей.