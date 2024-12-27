Рыбацкие домики убрали с Увильдов. Фото

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МЧС. Акция «Безопасный лед». Челябинск, снег, зима, шершневское водохранилище, рыбалка, рыбацкая палатка
Для установки обычных палаток запретов нет Фото:

На озере Увильды (Челябинская область) убрали пять рыбацких домиков. В пресс-службе ГБУ «ООПТ Челябинской области» объяснили это обычным запретом.

«На особо охраняемых природных территориях (ООПТ) регионального значения действует режим особой охраны, который должен соблюдаться всеми гражданами в любое время года. Размещение ветрозащитных устройств из дерева или иных подручных нетканых материалов на озере Увильды запрещено», — приводит слова директора ГБУ «ООПТ Челябинской области» Георгия Войтовича пресс-служба ведомства.

Там напомнили об ответственности за нарушение закона. Сегодня она предполагает под собой попадание под «административку» и штраф от трех до четырех тысяч рублей.

Домики из нетканых материалов были ликвидированы
Домики из нетканых материалов были ликвидированы
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На озере Увильды (Челябинская область) убрали пять рыбацких домиков. В пресс-службе ГБУ «ООПТ Челябинской области» объяснили это обычным запретом. «На особо охраняемых природных территориях (ООПТ) регионального значения действует режим особой охраны, который должен соблюдаться всеми гражданами в любое время года. Размещение ветрозащитных устройств из дерева или иных подручных нетканых материалов на озере Увильды запрещено», — приводит слова директора ГБУ «ООПТ Челябинской области» Георгия Войтовича пресс-служба ведомства. Там напомнили об ответственности за нарушение закона. Сегодня она предполагает под собой попадание под «административку» и штраф от трех до четырех тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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