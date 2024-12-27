Галина Ефименко из города Карталы Челябинской области стала участницей программы «Модный приговор» на Первом канале. Письмо на передачу написала внучка Анна, она хотела, чтобы стилисты «Модного приговора» помогли ее бабушке, сообщает пресс-служба телеканала.
«У Галины трое детей и восемь внуков. И вся семья ругает ее за то, что она очень ограничивает себя в выборе одежды! Внучка Анна решила написать письмо в программу, чтобы стилисты „Модного приговора“ помогли ее бабушке», — сообщает пресс-служба телеканала на официальном сайте.
Ефименко 20 лет не меняла прическу и привычный фасон джинсов. Ее гардероб не поменялся даже после похудения. «Я сразу согласилась ехать. А почему бы не попробовать?! Мы почти всей семьей поехали, чтобы для меня это было не очень волнительно», — рассказала Ефименко, пишет издание «Картновости».
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