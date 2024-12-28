В Петербурге задержали восьмиклассницу, повесившую в школе фото основателей РДК*

В Санкт-Петербурге задержана восьмиклассница за размещение в школе фотографий основателей «Русского добровольческого корпуса»* (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина** (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) и Алексея Левкина*** (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга).
«Задержали 16-летнюю восьмиклассницу, учащуюся в школе, где появились снимки», — сообщает «Агентство журналистских расследований». Отмечается, что под фотографиями была подпись «герой России».
Девушке грозит до пяти лет лишения свободы по статье о пропаганде терроризма. Также по этому делу задержан заместитель директора школы по воспитательной работе.
*РДК — запрещенная в России террористическая организация.
**Денис Капустин внесен в список террористов и экстремистов.
***Алексей Левкин внесен в список террористов и экстремистов
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