В Петербурге задержали восьмиклассницу, повесившую в школе фото основателей РДК*

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Школьнице грозит пять лет тюрьмы
Школьнице грозит пять лет тюрьмы Фото:

В Санкт-Петербурге задержана восьмиклассница за размещение в школе фотографий основателей «Русского добровольческого корпуса»* (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина** (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) и Алексея Левкина*** (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга).

«Задержали 16-летнюю восьмиклассницу, учащуюся в школе, где появились снимки», — сообщает «Агентство журналистских расследований». Отмечается, что под фотографиями была подпись «герой России».

Девушке грозит до пяти лет лишения свободы по статье о пропаганде терроризма. Также по этому делу задержан заместитель директора школы по воспитательной работе.

*РДК — запрещенная в России террористическая организация.

**Денис Капустин внесен в список террористов и экстремистов.

***Алексей Левкин внесен в список террористов и экстремистов 

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В Санкт-Петербурге задержана восьмиклассница за размещение в школе фотографий основателей «Русского добровольческого корпуса»* (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина** (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) и Алексея Левкина*** (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга). «Задержали 16-летнюю восьмиклассницу, учащуюся в школе, где появились снимки», — сообщает «Агентство журналистских расследований». Отмечается, что под фотографиями была подпись «герой России». Девушке грозит до пяти лет лишения свободы по статье о пропаганде терроризма. Также по этому делу задержан заместитель директора школы по воспитательной работе. *РДК — запрещенная в России террористическая организация. **Денис Капустин внесен в список террористов и экстремистов. ***Алексей Левкин внесен в список террористов и экстремистов 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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