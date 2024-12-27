Глава Следственного комитета ХМАО исполнил новогоднее желание восьмилетнего мальчика

Глава Следственного комитета ХМАО Михаил Мокшин принял участие в акции «Елка желаний» и исполнил новогоднее желание восьмилетнего Вани из Сургута. Он подарил ему беговую дорожку, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Не первый раз принимаю участие в этой замечательной новогодней акции, которая позволяет подарить заботу и внимание ребятам, которые в этом нуждаются. Был рад исполнить желание Вани. Уверен, что этот подарок не только принесет радость, но и пользу для здоровья мальчика» — сказал Мокшин.
Ранее агентство писало, что мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин исполнит новогодние желания двоих детей. Он снял открытки с пожеланиями восьмилетнего Мирона и девятилетнего Макара.
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