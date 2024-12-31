В Казани приостановили работу аэропорта

Аэропорт Казани временно приостановил прием и отправку рейсов
В Казани временно приостановлена работа аэропорта, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. С утра воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — подчеркнул Кореняко в своем telegram-канале. Он добавил, что для обеспечения безопасности полетов экипажи военных самолетов, авиадиспетчеры и аэропортовые службы предпринимают все необходимые меры.
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