В Казани приостановили работу аэропорта

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Аэропорт Казани временно приостановил прием и отправку рейсов
Аэропорт Казани временно приостановил прием и отправку рейсов Фото:

В Казани временно приостановлена работа аэропорта, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. С утра воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — подчеркнул Кореняко в своем telegram-канале. Он добавил, что для обеспечения безопасности полетов экипажи военных самолетов, авиадиспетчеры и аэропортовые службы предпринимают все необходимые меры.

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В Казани временно приостановлена работа аэропорта, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. С утра воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы. «Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — подчеркнул Кореняко в своем telegram-канале. Он добавил, что для обеспечения безопасности полетов экипажи военных самолетов, авиадиспетчеры и аэропортовые службы предпринимают все необходимые меры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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