Днем 31 декабря до Екатеринбурга доехал уникальный поезд — резиденция Деда Мороза. Он начал свой путь еще 19 ноября, а задержится в городе всего на шесть часов, передает корреспондент URA.RU.
Поезд, украшенный новогодним декором — снежинками из гирлянд и различными рисунками, остановился на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Там началась бесплатная анимационная программа «У поезда Деда Мороза», на которой к детям вышли главные новогодние персонажи и устроили танцы.
«Это уникальный поезд. Два года назад его включили в книгу рекордов России как поезд, проделавший самый длинный маршрут в России. Этот поезд впервые пересек Татарский пролив и был на Сахалине. Когда задумывался этот проект, для всех было единственно правильным решением — сопроводить поезд паровозом», — рассказал заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников.
По билетам в поезде можно посетить Кукольный театр, где проходит музыкальный спектакль «Волшебная книга». Помощники Деда Мороза отправляются в путешествие по страницам сказок и встречаются с различными персонажами. Также по билетам можно рассмотреть и сам поезд. Например, посетить вагон «Сказочная деревня», где детей ждет новогодний квест, а после — чаепитие в вагоне-ресторане.
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