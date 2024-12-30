30 декабря 2024

В метро Екатеринбурга задержали уборщицу с патронами

© Служба новостей «URA.RU»
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С собой у женщины было 50 патронов (архивное фото)
С собой у женщины было 50 патронов (архивное фото) Фото:

В метро Екатеринбурга произошло необычное задержание — сотрудницы одной из городских клининговых компаний, которая при себе имела охотничьи патроны. Об этом URA.RU рассказал сотрудник подземки. Все произошло 30 декабря.

«Ее муж хотел зимой поехать на охоту к другу в ХМАО, даже купил через знакомых патроны, но погиб. Она по пути к родственникам планировала все-таки заехать и отдать мужику снаряды, поэтому взяла их с собой», — рассказал собеседник.

Задержали женщину на станции метро «Ботаническая». Всего у нее было 50 патронов. Их отправили на исследование.

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В метро Екатеринбурга произошло необычное задержание — сотрудницы одной из городских клининговых компаний, которая при себе имела охотничьи патроны. Об этом URA.RU рассказал сотрудник подземки. Все произошло 30 декабря. «Ее муж хотел зимой поехать на охоту к другу в ХМАО, даже купил через знакомых патроны, но погиб. Она по пути к родственникам планировала все-таки заехать и отдать мужику снаряды, поэтому взяла их с собой», — рассказал собеседник. Задержали женщину на станции метро «Ботаническая». Всего у нее было 50 патронов. Их отправили на исследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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