В метро Екатеринбурга задержали уборщицу с патронами

В метро Екатеринбурга произошло необычное задержание — сотрудницы одной из городских клининговых компаний, которая при себе имела охотничьи патроны. Об этом URA.RU рассказал сотрудник подземки. Все произошло 30 декабря.
«Ее муж хотел зимой поехать на охоту к другу в ХМАО, даже купил через знакомых патроны, но погиб. Она по пути к родственникам планировала все-таки заехать и отдать мужику снаряды, поэтому взяла их с собой», — рассказал собеседник.
Задержали женщину на станции метро «Ботаническая». Всего у нее было 50 патронов. Их отправили на исследование.
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