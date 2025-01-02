Россиянам рассказали, как легально продлить отпуск

Россиянам рекомендуют оформлять больничный в случае болезни во время отпуска
© Служба новостей «URA.RU»
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Если заболели в отпуске, то лучше оформить больничный
Если заболели в отпуске, то лучше оформить больничный Фото:

В случае заболевания в период ежегодного оплачиваемого отпуска лучше оформить больничный. Это позволит продлить или отложить отпуск на более поздний срок. Эта информация размещена на официальном интернет-ресурсе для информирования граждан о социально-экономической ситуации в России «Объясняем. РФ».

«Если вы заболели в ежегодном оплачиваемом отпуске, лучше взять больничный. Тогда отдых можно будет продлить или перенести на другое время», — сообщает telegram-канал «Объясняем. РФ». Его авторы отмечают, что для добавления дней к больничному достаточно уведомить работодателя устно. Подача письменного заявления требуется только в случае, если это предусмотрено локальными нормативными актами компании.

Отмечается, что в некоторых случаях более целесообразно перенести часть отпуска на другой период. Для осуществления переноса необходимо составить соответствующее заявление, в котором следует указать причину, количество дней и новые предполагаемые даты отдыха. При этом возвращать уже начисленные отпускные средства не требуется — они будут пересчитаны и учтены при следующей выплате заработной платы.

Ранее Наталья Антропова, HR-бизнес-партнер компании «Сибирский Банный Чан», рассказала, что россияне имеют возможность продлить свой отпуск, оформив его с 5 по 7 мая. В результате общая продолжительность отдыха составит 11 дней, включая официальные праздники и выходные в начале и конце недели.

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В случае заболевания в период ежегодного оплачиваемого отпуска лучше оформить больничный. Это позволит продлить или отложить отпуск на более поздний срок. Эта информация размещена на официальном интернет-ресурсе для информирования граждан о социально-экономической ситуации в России «Объясняем. РФ». «Если вы заболели в ежегодном оплачиваемом отпуске, лучше взять больничный. Тогда отдых можно будет продлить или перенести на другое время», — сообщает telegram-канал «Объясняем. РФ». Его авторы отмечают, что для добавления дней к больничному достаточно уведомить работодателя устно. Подача письменного заявления требуется только в случае, если это предусмотрено локальными нормативными актами компании. Отмечается, что в некоторых случаях более целесообразно перенести часть отпуска на другой период. Для осуществления переноса необходимо составить соответствующее заявление, в котором следует указать причину, количество дней и новые предполагаемые даты отдыха. При этом возвращать уже начисленные отпускные средства не требуется — они будут пересчитаны и учтены при следующей выплате заработной платы. Ранее Наталья Антропова, HR-бизнес-партнер компании «Сибирский Банный Чан», рассказала, что россияне имеют возможность продлить свой отпуск, оформив его с 5 по 7 мая. В результате общая продолжительность отдыха составит 11 дней, включая официальные праздники и выходные в начале и конце недели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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