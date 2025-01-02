В США одобрили продажу ракет Японии на 3,6 млрд долларов

Госдеп США одобрил продажу Японии усовершенствованных ракет класса «воздух — воздух» AIM-120D-3 и AIM-120C-8 на сумму 3,64 миллиарда долларов, сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.
«Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Японии усовершенствованных ракет средней дальности класса „воздух — воздух“ AIM-120D-3 и AIM-120C-8 (AMRAAM) и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью 3,64 миллиарда долларов», — говорится в заявлении.
Дополнительно, Япония запросила 1,2 тысячи ракет данного типа. Власти страны их закупят у американцев вместе с необходимыми услугами и оборудованием.
Ранее URA.RU писало о том, что в новый пакет помощи США Киеву вошли снаряды для HIMARS. О других подробностях прощального подарка Байдена для Украины — в материале агентства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.