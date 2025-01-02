02 января 2025

В США одобрили продажу ракет Японии на 3,6 млрд долларов

© Служба новостей «URA.RU»
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Вместе с ракетами власти Японии купили необходимые услуги и оборудование
Вместе с ракетами власти Японии купили необходимые услуги и оборудование Фото:

Госдеп США одобрил продажу Японии усовершенствованных ракет класса «воздух — воздух» AIM-120D-3 и AIM-120C-8 на сумму 3,64 миллиарда долларов, сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

«Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Японии усовершенствованных ракет средней дальности класса „воздух — воздух“ AIM-120D-3 и AIM-120C-8 (AMRAAM) и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью 3,64 миллиарда долларов», — говорится в заявлении.

Дополнительно, Япония запросила 1,2 тысячи ракет данного типа.  Власти страны их закупят у американцев вместе с необходимыми услугами и оборудованием.

Ранее URA.RU писало о том, что в новый пакет помощи США Киеву вошли снаряды для HIMARS. О других подробностях прощального подарка Байдена для Украины — в материале агентства.

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Госдеп США одобрил продажу Японии усовершенствованных ракет класса «воздух — воздух» AIM-120D-3 и AIM-120C-8 на сумму 3,64 миллиарда долларов, сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона. «Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Японии усовершенствованных ракет средней дальности класса „воздух — воздух“ AIM-120D-3 и AIM-120C-8 (AMRAAM) и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью 3,64 миллиарда долларов», — говорится в заявлении. Дополнительно, Япония запросила 1,2 тысячи ракет данного типа.  Власти страны их закупят у американцев вместе с необходимыми услугами и оборудованием. Ранее URA.RU писало о том, что в новый пакет помощи США Киеву вошли снаряды для HIMARS. О других подробностях прощального подарка Байдена для Украины — в материале агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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