Звезда «Фабрики звезд» Ираклий Пирцхалава объяснил, зачем избил коллегу по сцене

Конфликт между певцом Ираклием Пирцхалавой и певцом Михаилом Гребенщиковым произошел из-за того, что первый почувствовал запах запрещенных веществ. Об этом заявил сам Пирцхалава.
«Я сделал ему [Гребенщикову] замечание, потому что, проходя мимо него, почувствовал запах запрещённых веществ. Я против наркотиков в любой форме — это моя принципиальная позиция», — заявил Пирцхалава. Его слова передает Super. Он также отметил, что в ответ на замечание услышал оскорбительное выражение на национальной почве. После этого и произошла драка.
Ранее, 13 июня 2025 года, между Ираклием Пирцхалавой и Михаилом Гребенщиковым уже произошел конфликт во время фестиваля «Арт-Футбол» у гостиницы «Альфа» в Москве. Тогда Пирцхалава был признан виновным в избиении Гребенщикова, а суд назначил ему административный штраф в размере 15 тысяч рублей. Оба артиста ранее участвовали в проекте «Фабрика звезд», но в разные годы.
