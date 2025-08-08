Сочи затопило после мощного ливня

© Служба новостей «URA.RU»
Машины буквально «плывут» по улицам, сообщили очевидцы
Машины буквально «плывут» по улицам, сообщили очевидцы Фото:

В Сочи наступило наводнение после мощных ночных ливней. Об этом сообщают очевидцы.

По их словам, машины буквально «плывут» по улицам города. Местные жители ходят по пояс в воде. Также в некоторых районах вода скопилась в таком количестве, что образуются «водопады».

Сообщается о том, что из своих берегов вышла река Хоста. Также подтоплены дороги в Лоо, Хосте и других частях Сочи. Объявлено штормовое предупреждение.

© Служба новостей «URA.RU»
