На овощном рынке в Китае заживо сгорели восемь человек. Видео

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При пожаре на овощном рынке погибли восемь человек
При пожаре на овощном рынке погибли восемь человек Фото:

На севере Китая в городе Чжанцзякоу на овощном рынке вспыхнул пожар, в результате погибли восемь человек. Они сгорели заживо. Об это сообщает агентство Синьхуа.

«Восемь человек погибли и еще 15 получили ранения в результате пожара, вспыхнувшего в субботу на рынке в районе Цяоси города Чжанцзякоу провинции Хэбэй на севере Китая», — передают журналисты агентства. Они ссылаются на местные власти.

Отмечается, что возгорание было зафиксировано ближе в восьми утра по местному времени. Пожарные и другие оперативные службы быстро прибыли на место происшествия. Огонь был потушен спустя чуть более часа. Пострадавшие также были экстренно госпитализированы, их жизням ничего не угрожает. 

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На севере Китая в городе Чжанцзякоу на овощном рынке вспыхнул пожар, в результате погибли восемь человек. Они сгорели заживо. Об это сообщает агентство Синьхуа. «Восемь человек погибли и еще 15 получили ранения в результате пожара, вспыхнувшего в субботу на рынке в районе Цяоси города Чжанцзякоу провинции Хэбэй на севере Китая», — передают журналисты агентства. Они ссылаются на местные власти. Отмечается, что возгорание было зафиксировано ближе в восьми утра по местному времени. Пожарные и другие оперативные службы быстро прибыли на место происшествия. Огонь был потушен спустя чуть более часа. Пострадавшие также были экстренно госпитализированы, их жизням ничего не угрожает. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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