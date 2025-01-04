На севере Китая в городе Чжанцзякоу на овощном рынке вспыхнул пожар, в результате погибли восемь человек. Они сгорели заживо. Об это сообщает агентство Синьхуа.
«Восемь человек погибли и еще 15 получили ранения в результате пожара, вспыхнувшего в субботу на рынке в районе Цяоси города Чжанцзякоу провинции Хэбэй на севере Китая», — передают журналисты агентства. Они ссылаются на местные власти.
Отмечается, что возгорание было зафиксировано ближе в восьми утра по местному времени. Пожарные и другие оперативные службы быстро прибыли на место происшествия. Огонь был потушен спустя чуть более часа. Пострадавшие также были экстренно госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.
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