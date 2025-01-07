07 января 2025

Кубок мэра Екатеринбурга выиграл олимпийский чемпион

Победителем «Тур де Бурга» стал лыжник Денис Спицов
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Третий день Уральской лыжной многодневки. Екатеринбург , лыжник, гонка, спортсмен, лыжи, уральская лыжная многодневка, кубок главы екатеринбурга
В «Тур де Бург» приняли участие 150 спортсменов (архивное фото) Фото:

Звездные лыжники съехались в Екатеринбург на кубок мэра «Тур де Бург». Победил Денис Спицов — олимпийский чемпион 2022 года.

«По итогам трех дней лучший результат среди профессионалов показала Анастасия Игнатьева. Золото в мужской группе выиграл олимпийский чемпион Денис Спицов», — написал глава города Алексей Орлов. Заключительный этап соревнований прошел на базе ГЛК «Уктус» — там спортсмены преодолели заезд в гору дистанцией в два километра.

В соревнованиях также принимали участие олимпийский призер по биатлону Евгений Гараничев, бронзовый призер чемпионата мира по лыжным гонкам Евгений Белов, серебряный призер Олимпиады и чемпионата мира Иван Якимушкин. «Тур де Бург» проходил в уральской столице уже третий раз. Призовой фонд турнира — миллион рублей.

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Звездные лыжники съехались в Екатеринбург на кубок мэра «Тур де Бург». Победил Денис Спицов — олимпийский чемпион 2022 года. «По итогам трех дней лучший результат среди профессионалов показала Анастасия Игнатьева. Золото в мужской группе выиграл олимпийский чемпион Денис Спицов», — написал глава города Алексей Орлов. Заключительный этап соревнований прошел на базе ГЛК «Уктус» — там спортсмены преодолели заезд в гору дистанцией в два километра. В соревнованиях также принимали участие олимпийский призер по биатлону Евгений Гараничев, бронзовый призер чемпионата мира по лыжным гонкам Евгений Белов, серебряный призер Олимпиады и чемпионата мира Иван Якимушкин. «Тур де Бург» проходил в уральской столице уже третий раз. Призовой фонд турнира — миллион рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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