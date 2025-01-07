Кубок мэра Екатеринбурга выиграл олимпийский чемпион

Победителем «Тур де Бурга» стал лыжник Денис Спицов

08 января 2025 в 16:37 Размер текста - 17 +

В «Тур де Бург» приняли участие 150 спортсменов (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Звездные лыжники съехались в Екатеринбург на кубок мэра «Тур де Бург». Победил Денис Спицов — олимпийский чемпион 2022 года. «По итогам трех дней лучший результат среди профессионалов показала Анастасия Игнатьева. Золото в мужской группе выиграл олимпийский чемпион Денис Спицов», — написал глава города Алексей Орлов. Заключительный этап соревнований прошел на базе ГЛК «Уктус» — там спортсмены преодолели заезд в гору дистанцией в два километра. В соревнованиях также принимали участие олимпийский призер по биатлону Евгений Гараничев, бронзовый призер чемпионата мира по лыжным гонкам Евгений Белов, серебряный призер Олимпиады и чемпионата мира Иван Якимушкин. «Тур де Бург» проходил в уральской столице уже третий раз. Призовой фонд турнира — миллион рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Звездные лыжники съехались в Екатеринбург на кубок мэра «Тур де Бург». Победил Денис Спицов — олимпийский чемпион 2022 года. «По итогам трех дней лучший результат среди профессионалов показала Анастасия Игнатьева. Золото в мужской группе выиграл олимпийский чемпион Денис Спицов», — написал глава города Алексей Орлов. Заключительный этап соревнований прошел на базе ГЛК «Уктус» — там спортсмены преодолели заезд в гору дистанцией в два километра. В соревнованиях также принимали участие олимпийский призер по биатлону Евгений Гараничев, бронзовый призер чемпионата мира по лыжным гонкам Евгений Белов, серебряный призер Олимпиады и чемпионата мира Иван Якимушкин. «Тур де Бург» проходил в уральской столице уже третий раз. Призовой фонд турнира — миллион рублей.