Кубок мэра Екатеринбурга выиграл олимпийский чемпион

Звездные лыжники съехались в Екатеринбург на кубок мэра «Тур де Бург». Победил Денис Спицов — олимпийский чемпион 2022 года.
«По итогам трех дней лучший результат среди профессионалов показала Анастасия Игнатьева. Золото в мужской группе выиграл олимпийский чемпион Денис Спицов», — написал глава города Алексей Орлов. Заключительный этап соревнований прошел на базе ГЛК «Уктус» — там спортсмены преодолели заезд в гору дистанцией в два километра.
В соревнованиях также принимали участие олимпийский призер по биатлону Евгений Гараничев, бронзовый призер чемпионата мира по лыжным гонкам Евгений Белов, серебряный призер Олимпиады и чемпионата мира Иван Якимушкин. «Тур де Бург» проходил в уральской столице уже третий раз. Призовой фонд турнира — миллион рублей.
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