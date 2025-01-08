Приднестровью без российских поставок грозит газовый коллапс меньше чем через месяц

Министр Приднестровья Оболоник: газа для бытовых нужд хватит на 24 дня
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Из-за недостатка газа в Приднестровье вырастет нагрузка на электросети, заявил Оболоник
Из-за недостатка газа в Приднестровье вырастет нагрузка на электросети, заявил Оболоник Фото:

Приднестровье может столкнуться с газовым коллапсом через месяц из-за прекращения российских поставок. Первый зампредседателя правительства, министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник сообщил, что оставшиеся 13 млн кубометров газа хватит лишь на 24 дня.

«Сейчас общереспубликанский расход газа составляет 270 тысяч кубометров. Ресурса хватит с сегодняшнего еще на 24 дня», — приводит слова Оболоника пресс-служба президента ПМР. Он добавил, что регион, в котором будет увеличена нагрузка на электрические сети, близок энергетическому и гуманитарному кризису. 

С 1 января «Газпром» прекратил поставки газа через Украину. Это произошло из-за отказа Киева продлевать соглашения. В результате без тепла и газа осталось множество зданий в регионе. В результате в Приднестровье уже начались веерные отключения электричества. Жители адаптируются к новым условиям жизни без газа, передает Pravda.Ru.

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Приднестровье может столкнуться с газовым коллапсом через месяц из-за прекращения российских поставок. Первый зампредседателя правительства, министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник сообщил, что оставшиеся 13 млн кубометров газа хватит лишь на 24 дня. «Сейчас общереспубликанский расход газа составляет 270 тысяч кубометров. Ресурса хватит с сегодняшнего еще на 24 дня», — приводит слова Оболоника пресс-служба президента ПМР. Он добавил, что регион, в котором будет увеличена нагрузка на электрические сети, близок энергетическому и гуманитарному кризису.  С 1 января «Газпром» прекратил поставки газа через Украину. Это произошло из-за отказа Киева продлевать соглашения. В результате без тепла и газа осталось множество зданий в регионе. В результате в Приднестровье уже начались веерные отключения электричества. Жители адаптируются к новым условиям жизни без газа, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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