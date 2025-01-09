В Челябинске закрыли ледовые городки из-за аномального тепла

В Челябинске главный ледовый городок на площади Революции, горки в парках «Сад Победы» и имени Юрия Гагарина 10 января закрыли из-за плюсовых температур. Об этом URA.RU сообщили в мэрии.
«В связи с плюсовой температурой воздуха в ледовом городке на площади Революции с 14:00 будут закрыты горки. Также горки закрыты в центральном парке имени Юрия Гагарина и парке „Сад Победы“», — сообщили URA.RU в мэрии.
С учетом прогнозов погоды в ближайшие дни могут вводиться дополнительные ограничения, уточнили в администрации. Допустимая температура воздуха для посещения горок — от минус 40 до минус трех градусов.
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