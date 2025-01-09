09 января 2025

В Челябинске закрыли ледовые городки из-за аномального тепла

© Служба новостей «URA.RU»
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Главный ледовый городок Челябинска и горки в парках закрыли из-за оттепели
Главный ледовый городок Челябинска и горки в парках закрыли из-за оттепели Фото:

В Челябинске главный ледовый городок на площади Революции, горки в парках «Сад Победы» и имени Юрия Гагарина 10 января закрыли из-за плюсовых температур. Об этом URA.RU сообщили в мэрии.

«В связи с плюсовой температурой воздуха в ледовом городке на площади Революции с 14:00 будут закрыты горки. Также горки закрыты в центральном парке имени Юрия Гагарина и парке „Сад Победы“», — сообщили URA.RU в мэрии.

С учетом прогнозов погоды в ближайшие дни могут вводиться дополнительные ограничения, уточнили в администрации. Допустимая температура воздуха для посещения горок — от минус 40 до минус трех градусов.

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В Челябинске главный ледовый городок на площади Революции, горки в парках «Сад Победы» и имени Юрия Гагарина 10 января закрыли из-за плюсовых температур. Об этом URA.RU сообщили в мэрии. «В связи с плюсовой температурой воздуха в ледовом городке на площади Революции с 14:00 будут закрыты горки. Также горки закрыты в центральном парке имени Юрия Гагарина и парке „Сад Победы“», — сообщили URA.RU в мэрии. С учетом прогнозов погоды в ближайшие дни могут вводиться дополнительные ограничения, уточнили в администрации. Допустимая температура воздуха для посещения горок — от минус 40 до минус трех градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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