В Челябинской области разыскивают миллионера

В городе Верхний Уфалей Челябинской области объявили о поиске победителя розыгрыша. Он станет обладателем миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Национальной Лотереи».
«В первый день нового 2025 года житель Челябинской области стал миллионером, выиграв один миллион рублей в новогоднем тираже флагманской лотереи „Мечталлион“. Участник приобрел билет в отделении Почты России города Верхний Уфалей, но пока не связался с компанией», — сообщили организаторы.
Участников розыгрыша просят проверить свои билеты. Сделать это можно по QR-коду на оборотной стороне или по номеру на сайте лотереи.
Как URA.RU писало ранее, обладателями миллиона рублей в первый день года стали несколько десятков участников лотереи «Мечталлион». А главным счастливчиком 2024 года в Челябинской области стал житель Магнитогорска. В мае он выиграл 607 032 698 рублей.
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