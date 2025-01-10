10 января 2025

В Челябинской области разыскивают миллионера

В Челябинской области ищут победителя лотереи, выигравшего миллион рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Неизвестный из Верхнего Уфалея выиграл миллион рублей
Неизвестный из Верхнего Уфалея выиграл миллион рублей Фото:

В городе Верхний Уфалей Челябинской области объявили о поиске победителя розыгрыша. Он станет обладателем миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Национальной Лотереи».

«В первый день нового 2025 года житель Челябинской области стал миллионером, выиграв один миллион рублей в новогоднем тираже флагманской лотереи „Мечталлион“. Участник приобрел билет в отделении Почты России города Верхний Уфалей, но пока не связался с компанией», — сообщили организаторы.

Участников розыгрыша просят проверить свои билеты. Сделать это можно по QR-коду на оборотной стороне или по номеру на сайте лотереи.

Как URA.RU писало ранее, обладателями миллиона рублей в первый день года стали несколько десятков участников лотереи «Мечталлион». А главным счастливчиком 2024 года в Челябинской области стал житель Магнитогорска. В мае он выиграл 607 032 698 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Верхний Уфалей Челябинской области объявили о поиске победителя розыгрыша. Он станет обладателем миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Национальной Лотереи». «В первый день нового 2025 года житель Челябинской области стал миллионером, выиграв один миллион рублей в новогоднем тираже флагманской лотереи „Мечталлион“. Участник приобрел билет в отделении Почты России города Верхний Уфалей, но пока не связался с компанией», — сообщили организаторы. Участников розыгрыша просят проверить свои билеты. Сделать это можно по QR-коду на оборотной стороне или по номеру на сайте лотереи. Как URA.RU писало ранее, обладателями миллиона рублей в первый день года стали несколько десятков участников лотереи «Мечталлион». А главным счастливчиком 2024 года в Челябинской области стал житель Магнитогорска. В мае он выиграл 607 032 698 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...