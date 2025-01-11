Baza: у пермской компании, чьи танкеры потерпели крушение, заблокировали счета

У пермской компании «Кама шиппинг», владельца танкера «Волгонефть-212», чья авария вызвала экологическую катастрофу на Черном море, возникли новые проблемы. Налоговые органы доначислили компании налоги на сумму 55,5 млн рублей и заблокировали ее счета в банках, сообщает telegram-канал Baza.
«Компании доначислили налоги на сумму 55,5 млн рублей и заблокировали ее счета в банках. В ходе расследования установлены нарушения трудового законодательства, такие как непроведение для экипажа обучения по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим. Эти нарушения послужили поводом для оштрафования компании еще в конце декабря», — объяснили Baza представители Роструда.
Помимо финансовых проблем, руководство «Кама шиппинг» столкнулось с уголовной ответственностью своих сотрудников. Капитан танкера Леонид Волегов был арестован и отправлен в СИЗО на два месяца за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, что повлекло смерть человека.
Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» стали тонуть 15 декабря. В числе пострадавших во время крушения оказались три жителя Пермского края. По факту случившегося возбуждено два уголовных дела.
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