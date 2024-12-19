Капитана нефтетанкера, потерпевшего крушение в Керченском проливе, приговорили к заключению

Следком: капитана «Волганефть-212» арестовали на два месяца
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Танкеры «Волгонефть» потерпели крушение в Керченском проливе на днях
Танкеры «Волгонефть» потерпели крушение в Керченском проливе на днях Фото:
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Два танкера с нефтью и мазутом тонут около Керчи, на борту есть люди

Капитана танкера «Волганефть-212», затонувшего в Керченском проливе на днях, приговорили к заключению на два месяца. Об этом сообщает Следком по Крыму и Севастополю. 

«По ходатайству следствия капитану нефтетанкера „Волганефть-212“ <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 17.02.2025», — передает ведомство в своем telegram-канале. Следователи отмечают, что капитан обвиняется в нарушении техники безопасности и эксплуатации воздушного средства во время движения в шторм. В результате ЧП погиб член экипажа, в чем также обвиняют капитана.

На днях в Керченском проливе, в результате сильного шторма, потерпели крушение два танкера: «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Инцидент привел не только к жертвам среди экипажа, но также и разливу мазута.

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Капитана танкера «Волганефть-212», затонувшего в Керченском проливе на днях, приговорили к заключению на два месяца. Об этом сообщает Следком по Крыму и Севастополю.  «По ходатайству следствия капитану нефтетанкера „Волганефть-212“ <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 17.02.2025», — передает ведомство в своем telegram-канале. Следователи отмечают, что капитан обвиняется в нарушении техники безопасности и эксплуатации воздушного средства во время движения в шторм. В результате ЧП погиб член экипажа, в чем также обвиняют капитана. На днях в Керченском проливе, в результате сильного шторма, потерпели крушение два танкера: «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Инцидент привел не только к жертвам среди экипажа, но также и разливу мазута.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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