Капитана нефтетанкера, потерпевшего крушение в Керченском проливе, приговорили к заключению

Капитана танкера «Волганефть-212», затонувшего в Керченском проливе на днях, приговорили к заключению на два месяца. Об этом сообщает Следком по Крыму и Севастополю.
«По ходатайству следствия капитану нефтетанкера „Волганефть-212“ <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 17.02.2025», — передает ведомство в своем telegram-канале. Следователи отмечают, что капитан обвиняется в нарушении техники безопасности и эксплуатации воздушного средства во время движения в шторм. В результате ЧП погиб член экипажа, в чем также обвиняют капитана.
На днях в Керченском проливе, в результате сильного шторма, потерпели крушение два танкера: «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Инцидент привел не только к жертвам среди экипажа, но также и разливу мазута.
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