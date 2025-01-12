Синоптики предупредили о заморозках и снегопадах в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в ближайшие несколько суток температура воздуха понизится на 2-3 градуса, а ближе к концу недели похолодает на десять градусов и пойдет снег. Об этом рассказали синоптики Уралгидрометцентра.
«Оттепель сходит на нет, в ближайшие трое суток температура воздуха понизится на 2-3 градуса. Воздушные потоки настраиваются на северо-западный лад, будут приносить более холодный воздух с севера Атлантики и с Баренцева моря. Начиная с 17 января, похолодает по отношению к текущим значениям на 8-10 градусов, установится вполне зимняя погода», — пояснили синоптики.
Вероятность снегопадов увеличит приход нового фронта, связанного с циклонической ложбиной. Уже 16 января стоит готовиться к осадкам.
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