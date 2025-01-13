Shot: самолет, летевший из Нью-Йорка в Ташкент, экстренно сел в Казани

Самолет Boeing 787 «Узбекистанских авиалиний», летевший из Нью-Йорка (США) в Ташкент (Узбекистан), экстренно сел в Казани. Причиной послужило неадекватное поведение пьяного пассажира. Об этом сообщает Shot.
«Сухроб У. во время перелета начал распивать спиртное и буянить, что не понравилось другим пассажирам — они сделали ему замечание, но униматься дебошир не спешил. Его связали, а лайнер Boeing 787 вынужденно приземлился в Казани», — передают авторы канала. По итогу мужчину, спровоцировавшего экстренную посадку, задержали и направили в отделение полиции. Спустя несколько часов Boeing благополучно приземлился в Ташкенте.
За последние дни сообщалось о нескольких случаях экстренной посадки самолетов. Накануне, например, самолет «Уральских авиалиний» не долетел из Еревана (Армения) в Екатеринбург. В этот же день уже до Еревана не долетел самолет, вылетавший из Москвы.
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