Shot: самолет, летевший из Нью-Йорка в Ташкент, экстренно сел в Казани

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Boeing не долетел из США в Узбекистан по запланированному маршруту из-за пьяного дебошира
Boeing не долетел из США в Узбекистан по запланированному маршруту из-за пьяного дебошира Фото:

Самолет Boeing 787 «Узбекистанских авиалиний», летевший из Нью-Йорка (США) в Ташкент (Узбекистан), экстренно сел в Казани. Причиной послужило неадекватное поведение пьяного пассажира. Об этом сообщает Shot.

«Сухроб У. во время перелета начал распивать спиртное и буянить, что не понравилось другим пассажирам — они сделали ему замечание, но униматься дебошир не спешил. Его связали, а лайнер Boeing 787 вынужденно приземлился в Казани», — передают авторы канала. По итогу мужчину, спровоцировавшего экстренную посадку, задержали и направили в отделение полиции. Спустя несколько часов Boeing благополучно приземлился в Ташкенте. 

За последние дни сообщалось о нескольких случаях экстренной посадки самолетов. Накануне, например, самолет «Уральских авиалиний» не долетел из Еревана (Армения) в Екатеринбург. В этот же день уже до Еревана не долетел самолет, вылетавший из Москвы. 

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Самолет Boeing 787 «Узбекистанских авиалиний», летевший из Нью-Йорка (США) в Ташкент (Узбекистан), экстренно сел в Казани. Причиной послужило неадекватное поведение пьяного пассажира. Об этом сообщает Shot. «Сухроб У. во время перелета начал распивать спиртное и буянить, что не понравилось другим пассажирам — они сделали ему замечание, но униматься дебошир не спешил. Его связали, а лайнер Boeing 787 вынужденно приземлился в Казани», — передают авторы канала. По итогу мужчину, спровоцировавшего экстренную посадку, задержали и направили в отделение полиции. Спустя несколько часов Boeing благополучно приземлился в Ташкенте.  За последние дни сообщалось о нескольких случаях экстренной посадки самолетов. Накануне, например, самолет «Уральских авиалиний» не долетел из Еревана (Армения) в Екатеринбург. В этот же день уже до Еревана не долетел самолет, вылетавший из Москвы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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