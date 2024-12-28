Мэр Ханты-Мансийска наградил журналиста URA.RU за безупречную работу на выборах президента

Мэр Ханты-Мансийска Ряшин наградил журналиста URA.RU за работу на выборах
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Ханты-Мансийска Ряшин наградил журналистов URA.RU за работу на президентских выборах
Мэр Ханты-Мансийска Ряшин наградил журналистов URA.RU за работу на президентских выборах Фото:

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин наградил журналиста URA.RU Игоря Вершинина за безупречную работу на выборах президента Российской Федерации в марте. 28 декабря он получил благодарственное письмо от городской администрации, передает корреспондент агентства.

«Благодарность Игорю Вершинину за информационное сопровождение подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации в городе Ханты-Мансийске», — указано в письме.

В период проведения ключевых выборов в стране, URA.RU осуществляло постоянное наблюдение за процессом голосования, охватывая территорию как в ХМАО, так и по всей России. С 15 по 17 марта журналисты агентства находились непосредственно на избирательных участках, вели прямые эфиры, вели диалоги с избирателями, наблюдателями и представителями избирательных комиссий, и подробно рассказывали о выборах в своих публикациях.

Ранее URA.RU писало, что по итогам выборов, явка в Ханты-Мансийском автономном округе достигла рекордного уровня и составила 87,13%. Из числа проголосовавших, подавляющее большинство, 86,71%, отдали свои голоса за независимого кандидата Владимира Путина. Кандидат от КПРФ Николай Харитонов получил 5,56% голосов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 4,43%, а представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков получил поддержку 2,45% избирателей.

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Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин наградил журналиста URA.RU Игоря Вершинина за безупречную работу на выборах президента Российской Федерации в марте. 28 декабря он получил благодарственное письмо от городской администрации, передает корреспондент агентства. «Благодарность Игорю Вершинину за информационное сопровождение подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации в городе Ханты-Мансийске», — указано в письме. В период проведения ключевых выборов в стране, URA.RU осуществляло постоянное наблюдение за процессом голосования, охватывая территорию как в ХМАО, так и по всей России. С 15 по 17 марта журналисты агентства находились непосредственно на избирательных участках, вели прямые эфиры, вели диалоги с избирателями, наблюдателями и представителями избирательных комиссий, и подробно рассказывали о выборах в своих публикациях. Ранее URA.RU писало, что по итогам выборов, явка в Ханты-Мансийском автономном округе достигла рекордного уровня и составила 87,13%. Из числа проголосовавших, подавляющее большинство, 86,71%, отдали свои голоса за независимого кандидата Владимира Путина. Кандидат от КПРФ Николай Харитонов получил 5,56% голосов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 4,43%, а представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков получил поддержку 2,45% избирателей.
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