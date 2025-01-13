Губернатор Пермского края наградил героя СВО

В администрации Перми отметили участника спецоперации Андрея Бекера. Губернатор Пермского медаль Дмитрий Махонин вручил бойцу ВС РФ медаль «За заслуги перед Пермским краем» за совершенные подвиги.
«История подвигов нашего земляка Андрея Бекера впечатляет. За свои заслуги герой уже четырежды становился кавалером Ордена Мужества. Сегодня с гордостью вручил герою медаль „За заслуги перед Пермским краем“ и поблагодарил за службу», — отметил Махонин в своем telegram-канале.
Отмечается, что в ходе СВО военнослужащий он спас сослуживцев, попавших в засаду. За это он был награжден четвертым Орденом Мужества. Сейчас он командует снайперским взводом.
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