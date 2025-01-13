Пермский регоператор объяснил, почему сохраняется проблема с вывозом мусора

Проблема с вывозом мусора в Перми сохранилась после новогодних праздников из-за отсутствия подъездов к бакам, недостаточного количества контейнеров и нарушения графика в каникулы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «ПРО ТКО».
«Проблемы возникают там, где контейнеров недостаточно и они переполняются даже при регулярном вывозе, а также на площадках, к которым не обеспечены подъезды. Для получения оперативной информации по таким адресам созданы чаты с управляющими компаниями и ТСЖ. Задача — восстановить график вывоза там, где он был нарушен в праздники. Затем к подрядчику применят меры воздействия в рамках договора», — отметил представитель «ПРО ТКО».
Как сообщили в компании, проблемной остается ситуация с вывозом мусора в Мотовилихинском районе. С 1 января его обслуживает новый подрядчик. «„ПРО ТКО“ мониторит и фиксирует в онлайн-режиме проблемные площадки, координирует маршруты мусоровозов, помогает привлекать дополнительную технику там, где допущены переполнения», — добавили в пресс-службе оператора.
Ранее URA.RU рассказывало, что горожане поделились фото переполненных контейнеров на улицах Технической, 12 и Баранчинской, 16. В «ПРО ТКО» сообщили, что мусор по этим адресам полностью вывезли, площадки зачистили от переполнения.
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