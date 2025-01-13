13 января 2025

Пермский регоператор объяснил, почему сохраняется проблема с вывозом мусора

ПРО ТКО: подрядчика накажут за некачественный вывоз мусора в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мусор не вывозят из-за отсутствия подъездов к бакам и недостаточного количества контейнеров
Мусор не вывозят из-за отсутствия подъездов к бакам и недостаточного количества контейнеров Фото:

Проблема с вывозом мусора в Перми сохранилась после новогодних праздников из-за отсутствия подъездов к бакам, недостаточного количества контейнеров и нарушения графика в каникулы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «ПРО ТКО».

«Проблемы возникают там, где контейнеров недостаточно и они переполняются даже при регулярном вывозе, а также на площадках, к которым не обеспечены подъезды. Для получения оперативной информации по таким адресам созданы чаты с управляющими компаниями и ТСЖ. Задача — восстановить график вывоза там, где он был нарушен в праздники. Затем к подрядчику применят меры воздействия в рамках договора», — отметил представитель «ПРО ТКО».

Как сообщили в компании, проблемной остается ситуация с вывозом мусора в Мотовилихинском районе. С 1 января его обслуживает новый подрядчик. «„ПРО ТКО“ мониторит и фиксирует в онлайн-режиме проблемные площадки, координирует маршруты мусоровозов, помогает привлекать дополнительную технику там, где допущены переполнения», — добавили в пресс-службе оператора.

Ранее URA.RU рассказывало, что горожане поделились фото переполненных контейнеров на улицах Технической, 12 и Баранчинской, 16. В «ПРО ТКО» сообщили, что мусор по этим адресам полностью вывезли, площадки зачистили от переполнения. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Проблема с вывозом мусора в Перми сохранилась после новогодних праздников из-за отсутствия подъездов к бакам, недостаточного количества контейнеров и нарушения графика в каникулы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «ПРО ТКО». «Проблемы возникают там, где контейнеров недостаточно и они переполняются даже при регулярном вывозе, а также на площадках, к которым не обеспечены подъезды. Для получения оперативной информации по таким адресам созданы чаты с управляющими компаниями и ТСЖ. Задача — восстановить график вывоза там, где он был нарушен в праздники. Затем к подрядчику применят меры воздействия в рамках договора», — отметил представитель «ПРО ТКО». Как сообщили в компании, проблемной остается ситуация с вывозом мусора в Мотовилихинском районе. С 1 января его обслуживает новый подрядчик. «„ПРО ТКО“ мониторит и фиксирует в онлайн-режиме проблемные площадки, координирует маршруты мусоровозов, помогает привлекать дополнительную технику там, где допущены переполнения», — добавили в пресс-службе оператора. Ранее URA.RU рассказывало, что горожане поделились фото переполненных контейнеров на улицах Технической, 12 и Баранчинской, 16. В «ПРО ТКО» сообщили, что мусор по этим адресам полностью вывезли, площадки зачистили от переполнения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...